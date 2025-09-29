Ligue des champions 2025-2026 : le programme TV complet de la 2e journée

L’OM reçoit l’Ajax Amsterdam lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, alors que Monaco accueille Manchester City et le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone.
Mardi 30 septembre
18h45 : Kairat Almaty-Real Madrid sur Canal+ Foot
18h45 : Atalanta Bergame-Club Bruges sur Canal+ Sport
21h : OM-Ajax Amsterdam sur Canal+ Foot
21h : Galatasaray-Liverpool sur Canal+ Sport
21h : Chelsea-Benfica sur Canal+ live 3
21h : Atlético Madrid-Eintracht Francfort sur Canal+ live 4
21h : Inter Milan-Slavia Prague sur Canal+ live 5
21h : Bodo/Glimt-Tottenham sur Canal+ live 6
21h : Pafos-Bayern Munich sur Canal+ live 7
Mercredi 1er octobre
18h45 : Union Saint-Gilloise-Newcastle sur Canal+ Foot
18h45 : Qarabag-Copenhague sur Canal+ Sport
21h : Barcelone-PSG sur Canal+
21h : Monaco-Manchester City sur Canal+ Foot
21h : Arsenal-Olympiakos sur Canal+ Sport
21h : Villarreal-Juventus Turin sur Canal+ live 4
21h : Borussia Dortmund-Athletic Bilbao sur Canal+ live 5
21h : Naples-Sporting Portugal sur Canal+ live 6
21h : Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven sur Canal+ live 7