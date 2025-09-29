Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : 6.500 kilomètres, 10 heures de vol… L’incroyable périple effectué par Kylian Mbappé et le Real Madrid pour affronter Almaty

Le Real Madrid affronte le Kairat Almaty lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le Real Madrid affronte le Kairat Almaty lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. [Pressinphoto / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Real Madrid ont effectué un long voyage jusqu’au Kazakhstan, où ils affronteront, ce mardi, le Kairat Almaty lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Un voyage à l’autre bout du continent. Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Real Madrid ont effectué un long périple jusqu’au Kazakhstan, où ils doivent affronter, ce mardi (18h45), le Kairat Almaty lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Madrilènes ont parcouru pas moins de 6.500 kilomètres et réalisé dix heures de vol pour arriver à destination.

Pour encaisser au mieux la durée du voyage mais aussi les trois heures de décalage horaire, les joueurs de Xabi Alonso n’ont pas traîné. Ils se sont envolés dès dimanche, au lendemain de la cinglante défaite face à l’Atlético Madrid en Liga (5-2), avant d’atterrir dans la soirée à Almaty situé à seulement 300 kilomètres de la frontière chinoise.

Le Real Madrid a ainsi pu préparer dans les meilleures conditions possibles ce rendez-vous européen face au club kazakh avec l’objectif de décrocher un nouveau succès, deux semaines après la victoire arrachée dans les dernières minutes face à l’OM (2-1).

L'OM s'est incliné lors de la 1ère journée contre le Real Madrid.
Sur le même sujet Ligue des champions 2025-2026 : le programme TV complet de la 2e journée Lire

A noter que le Kairat Almaty détient le record du plus long voyage effectué dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe avec un déplacement d'environ 6.900 km jusqu'à Lisbonne pour y affronter le Sporting Portugal lors de la 1ère journée (défaite 4-1).

FootballLigue des ChampionsReal Madrid

