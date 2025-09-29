Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : voici l’arbitre pour le choc entre le FC Barcelone et le PSG

Michael Oliver a déjà arbitré le PSG à cinq reprises en Ligue des champions. Michael Oliver a déjà arbitré le PSG à cinq reprises en Ligue des champions. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’arbitre anglais Michael Oliver a été désigné par l’UEFA pour diriger le choc de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mercredi, entre le FC Barcelone et le PSG.

Un porte-bonheur pour le PSG ? Privé de plusieurs joueurs, dont Ousmane Dembélé, le club parisien se déplace, ce mercredi (21h), sur la pelouse du FC Barcelone pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Et les coéquipiers de Marquinhos recroiseront la route de Michael Oliver (40 ans), qui a été désigné pour arbitrer ce choc en Catalogne.

Trois victoires en cinq matchs pour Paris

Doté d’une solide expérience en Premier League, où il officie depuis 2010 (404 matchs), ainsi qu’en Ligue des champions (40 matchs), l'Anglais a déjà dirigé le PSG à plusieurs reprises dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. La saison dernière, il était notamment au sifflet lors de la victoire contre le RB Salzbourg (0-3) puis le carton face à Brest en barrages retour (7-0).

Il a également officié lors du succès contre la Real Sociedad en 8e de finale retour en mars 2024 (1-2) et du match nul contre Benfica lors de la phase de groupes en octobre 2022. Et avec Michael Oliver comme arbitre, le PSG n’a concédé qu’une défaite contre le Bayern Munich en 8e de finale aller en février 2023 (0-1).

L’officiel britannique a également dirigé le Barça avec quatre reprises en Ligue des champions, à chaque fois à domicile, avec des matchs nuls contre le Slavia Prague en novembre 2019 (0-0) et l’Atalanta Bergame la saison dernière (2-2), une victoire contre le Dynamo Kiev en novembre 2020 (2-1) et une lourde défaite contre le Bayern Munich en septembre 2021 (0-3). Autrement dit, Michael Oliver réussit davantage aux Parisiens qu’aux Barcelonais.

