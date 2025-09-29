Tennis de table : la terrible désillusion d’Alexis Lebrun éliminée d’entrée au Grand Smash de Pékin

Ce lundi en Chine, Alexis Lebrun a été éliminé d’entrée du Grand Smash de Pékin, l'un des tournois les plus importants du circuit international de tennis de table.

Une énorme déception. Le Français Alexis Lebrun a été sorti dès son entrée en lice lundi du Grand Smash de Pékin, battu en quatre sets (3-1) par le Roumain Eduard Ionescu pourtant issu des qualifications. Face au 74e joueur mondial, le Montpelliérain, 12e mondial, n’aura été dans le coup que lors du premier set avant de subir face à son adversaire (6-11, 11-9, 13-11, 11-9)

Eduard Ionescu's moment 🗣️



All the emotions from the young Romanian as he secures a 3-1 win over Alexis Lebrun to advance to the Round of 32, marking his best performance at a WTT Grand Smash yet 👏#ChinaSmash#TableTennispic.twitter.com/M2shtgzHY1 — World Table Tennis (@WTTGlobal) September 29, 2025

Félix Lebrun avait réalisé un bon début de saison et avait notamment disputé une demi-finale lors du Grand Smash de Singapour en février. Mais il avait aussi connu une blessure à la main contractée aux championnats de France qui l’avait éloigné des terrains plusieurs mois.

Le début de compétition à Pékin a été bien plus simple pour son petit frère Félix Lebrun qui a battu l'Australien Aditya Sareen (3-0) en seulement 16 minutes 11-5, 11-9, 11-2.