Basket : voitures de luxe, chaussures, simulateur de golf… L’incroyable cave d’une star de la NBA (vidéo)

Devin Booker, star NBA des Phoenix Suns et champion olympique avec les Etats-Unis, a dévoilé sa cave remplie d’objets de collection à des prix incroyables.

La caverne d’Ali Baba ? Non, celle de Devin Booker. Le double champion olympique avec la team USA et actuel joueur de la franchise de basket des Phoenix Suns a ouvert les portes de sa maison et surtout de son immense cave, dans une vidéo publiée sur la chaîne du youtubeur américain IShowSpeed.

La cave COMPLÈTEMENT FOLLE de Devin Booker ! 😱



🔹Des voitures de collection

🔹Des chaussures à ne plus quoi savoir en faire

🔹Un "Kobe Wall"

🔹Un simulateur de golf...



Un autre monde 😭pic.twitter.com/QZaNMdkNPe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2025

A l’intérieur, on y aperçoit un écran géant et un canapé gigantesque. Juste derrière, une quinzaine de voitures de collection sont exposées. Au mur, des dizaines de paires chaussures. Grand fan de Kobe Bryant, le joueur NBA a créé un «Kobe Wall», avec toutes les chaussures de la ligne créée par la marque Nike avec la star décédée en janvier 2020.

Mais ce n’est pas tout, derrière une autre porte, on trouve, tout simplement, un simulateur de golf géant.

Alors que selon son salaire, il touchera l'équivalent de 119 millions d’euros dans les deux prochaines années, l’Américain risque encore d'agrandir sa collection…