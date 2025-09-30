Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Basket : voitures de luxe, chaussures, simulateur de golf… L’incroyable cave d’une star de la NBA (vidéo)

Devin Booker évolue aux Phoenix Suns. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Devin Booker, star NBA des Phoenix Suns et champion olympique avec les Etats-Unis, a dévoilé sa cave remplie d’objets de collection à des prix incroyables.

La caverne d’Ali Baba ? Non, celle de Devin Booker. Le double champion olympique avec la team USA et actuel joueur de la franchise de basket des Phoenix Suns a ouvert les portes de sa maison et surtout de son immense cave, dans une vidéo publiée sur la chaîne du youtubeur américain IShowSpeed. 

A l’intérieur, on y aperçoit un écran géant et un canapé gigantesque. Juste derrière, une quinzaine de voitures de collection sont exposées. Au mur, des dizaines de paires chaussures. Grand fan de Kobe Bryant, le joueur NBA a créé un «Kobe Wall», avec toutes les chaussures de la ligne créée par la marque Nike avec la star décédée en janvier 2020.

Mais ce n’est pas tout, derrière une autre porte, on trouve, tout simplement, un simulateur de golf géant.

Victor Wembanyama a pris plus d'un centimètre en un an.
Sur le même sujet NBA : le Français Victor Wembanyama a encore grandi et voici sa nouvelle taille Lire

Alors que selon son salaire, il touchera l'équivalent de 119 millions d’euros dans les deux prochaines années, l’Américain risque encore d'agrandir sa collection…

BasketNBAVidéoSport

À suivre aussi

Victor Wembanyama a pris plus d'un centimètre en un an.
NBA : le Français Victor Wembanyama a encore grandi et voici sa nouvelle taille
Basket : pourquoi le club de Monaco est-il entré dans l’histoire en battant Le Mans en finale de Supercoupe ?
Eurobasket 2025 : l'Allemagne sacrée championne d'Europe en battant la Turquie (88-83)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités