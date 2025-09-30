Toute l’actu en direct 24h/24
Coupe du monde 2025 U20 : le calendrier et les résultats complets

Le Mondial U20 de football se dispute actuellement au Chili. [Rodrigo ARANGUA / AFP]
La Coupe du monde de football U20 2025 se déroule jusqu’au 19 octobre au Chili. Voici le calendrier et les résultats complets de la compétition.

Samedi 27 septembre

Groupe A : Japon - Égypte : 2-0
Groupe A : Chili - Nouvelle-Zélande : 2-1
Groupe B : République de Corée - Ukraine : 1-2
Groupe B : Paraguay - Panamá : 3-2

Dimanche 28 septembre

Groupe C : Maroc - Espagne : 2-0
Groupe C : Brésil - Mexique : 2-2
Groupe D : Italie 1-0 Australie : 1-0
Groupe D : Cuba 1-3 Argentine : 1-3

Lundi 29 septembre

Groupe E : France - Afrique du Sud : 2-1
Groupe E : États-Unis - Nouvelle-Calédonie : 9-1
Groupe F : Norvège - Nigeria : 1-0
Groupe F : Colombie - Arabie saoudite : 1-0

Mardi 30 septembre

Groupe A : Égypte - Nouvelle-Zélande à 22h
Groupe A : Chili - Japon à 1h (dans la nuit de lundi à mardi)
Groupe B : Panamá - Ukraine à 22h
Groupe B : République de Corée - Paraguay à 1h (dans la nuit)

Mercredi 1er octobre

Groupe C : Espagne - Mexique à 22h
Groupe C : Brésil - Maroc à 1h (dans la nuit)
Groupe D : Italie - Cuba à 22h
Groupe D : Argentine - Australie à 1h (dans la nuit)

Jeudi 2 octobre

Groupe E : États-Unis - France : 22h
Groupe E : Afrique du Sud - Nouvelle-Calédonie à 1h (dans la nuit)
Groupe F : Colombie - Norvège | 17h | Estadio Fiscal (Talca)
Groupe F : Nigeria - Arabie saoudite à 1h (dans la nuit)

Vendredi 3 octobre

Groupe B : Ukraine - Paraguay à 22h
Groupe B : Panamá - République de Corée à 22h
Groupe A : Égypte - Chili à 22h
Groupe A : Nouvelle-Zélande - Japon à 22h

Samedi 4 octobre

Groupe C : Espagne - Brésil à 22h
Groupe C : Mexique - Maroc à 22h
Groupe D : Australie - Cuba à 1h (dans la nuit)
Groupe D : Argentine - Italie à 1h (dans la nuit)

Dimanche 5 octobre

Groupe E : Afrique du Sud - États-Unis à 22h
Groupe E : Nouvelle-Calédonie - France à 22h
Groupe F : Arabie saoudite - Norvège à 1h (dans la nuit)
Groupe F : Nigeria - Colombie à 1h (dans la nuit)

