Coupe du monde 2025 U20 : le calendrier et les résultats complets

La Coupe du monde de football U20 2025 se déroule jusqu’au 19 octobre au Chili. Voici le calendrier et les résultats complets de la compétition.

Samedi 27 septembre

Groupe A : Japon - Égypte : 2-0

Groupe A : Chili - Nouvelle-Zélande : 2-1

Groupe B : République de Corée - Ukraine : 1-2

Groupe B : Paraguay - Panamá : 3-2

Dimanche 28 septembre

Groupe C : Maroc - Espagne : 2-0

Groupe C : Brésil - Mexique : 2-2

Groupe D : Italie 1-0 Australie : 1-0

Groupe D : Cuba 1-3 Argentine : 1-3

Lundi 29 septembre

Groupe E : France - Afrique du Sud : 2-1

Groupe E : États-Unis - Nouvelle-Calédonie : 9-1

Groupe F : Norvège - Nigeria : 1-0

Groupe F : Colombie - Arabie saoudite : 1-0

Mardi 30 septembre

Groupe A : Égypte - Nouvelle-Zélande à 22h

Groupe A : Chili - Japon à 1h (dans la nuit de lundi à mardi)

Groupe B : Panamá - Ukraine à 22h

Groupe B : République de Corée - Paraguay à 1h (dans la nuit)

Mercredi 1er octobre

Groupe C : Espagne - Mexique à 22h

Groupe C : Brésil - Maroc à 1h (dans la nuit)

Groupe D : Italie - Cuba à 22h

Groupe D : Argentine - Australie à 1h (dans la nuit)

Jeudi 2 octobre

Groupe E : États-Unis - France : 22h

Groupe E : Afrique du Sud - Nouvelle-Calédonie à 1h (dans la nuit)

Groupe F : Colombie - Norvège | 17h | Estadio Fiscal (Talca)

Groupe F : Nigeria - Arabie saoudite à 1h (dans la nuit)

Vendredi 3 octobre

Groupe B : Ukraine - Paraguay à 22h

Groupe B : Panamá - République de Corée à 22h

Groupe A : Égypte - Chili à 22h

Groupe A : Nouvelle-Zélande - Japon à 22h

Samedi 4 octobre

Groupe C : Espagne - Brésil à 22h

Groupe C : Mexique - Maroc à 22h

Groupe D : Australie - Cuba à 1h (dans la nuit)

Groupe D : Argentine - Italie à 1h (dans la nuit)

Dimanche 5 octobre

Groupe E : Afrique du Sud - États-Unis à 22h

Groupe E : Nouvelle-Calédonie - France à 22h

Groupe F : Arabie saoudite - Norvège à 1h (dans la nuit)

Groupe F : Nigeria - Colombie à 1h (dans la nuit)