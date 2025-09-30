Cyclisme : la nouvelle performance du Français Paul Magnier en Croatie

Le Français Paul Magnier a remporté ce mardi sa onzième victoire de la saison en s’offrant la première étape de la Cro Race en Croatie.

Il n’en finit plus d’impressionner. Paul Magnier s’est offert la première étape de la Cro Race, ce mardi. Le cycliste français de la formation Soudal-Quick Step s’empare de la tête du classement général et décroche son onzième succès de la saison, le seizième de sa carrière.

🇫🇷 Paul Magnier est toujours chaud ! Après avoir gagné les quatre premières étapes du Tour de Slovaquie, le Français lève encore les bras, cette fois sur la 1re étape de la CRO Race #LesRPpic.twitter.com/GmqxOviNoZ — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 30, 2025

Agé de 21 ans, il s'est imposé à l'issue d'un sprint massif pour l’emporter devant le Néerlandais Danny Van Poppel (Red Bull-Bora Hansgrohe).

Le Franc-Comtois, qui partira avec le maillot rouge de leader, avait déjà fait fort il y a quelques jours en remportant quatre victoires de suite sur le Tour de Slovaquie.