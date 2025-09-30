Espagne : un jeune gardien de but meurt à seulement 19 ans après un violent choc à la tête

Un jeune gardien de but, âgé de 19 ans, est décédé après avoir subi un choc à la tête, ce week-end, lors d’un match de 5e division espagnole.

Un nouveau drame en Espagne. Un jeune gardien de but est tragiquement décédé, ce lundi, à l’âge de 19 ans. Portier du CD Colindres, Raul Ramirez Osorio a succombé à deux arrêts cardiaques après avoir reçu un coup à la tête, ce week-end, lors d’un match de 5e division.

⚫ La RFEF se une al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres fallecido en el día de hoy.



Todo nuestro apoyo y ánimo al fútbol cántabro. Nadie debería irse tan pronto.



Descanse en paz. pic.twitter.com/GG25hhHSzA — RFEF (@rfef) September 29, 2025

Alors que son équipe affrontait Revilla, il a été victime d’un choc au niveau de la tête à l’heure de jeu en tentant d’intercepter un centre. Sévèrement touché, il s’est immédiatement écroulé sur le terrain, où il a subi un premier arrêt cardiorespiratoire. Son entraîneur ainsi qu’un étudiant infirmier présent dans les tribunes ont tenté de le réanimer en attendant l’arrivée des secours.

Transporté en urgence à l’hôpital Marques de Valdecilla de Santander, le jeune gardien a subi un second arrêt cardiorespiratoire pendant le trajet. Placé en soins intensifs dans un état critique à son arrivée, Raul Ramirez Osorio n’a pu être sauvé et a perdu la vie.

Et sa disparition a plongé le football espagnol dans une profonde tristesse. A commencer par son club. «C’est avec une profonde tristesse que nous disons adieu à Raul Ramirez Osorio, notre gardien de but de l’équipe première et entraîneur des équipes de jeunes. Au nom de toute la famille du Club Deportivo Colindres et de l’Escuela Municipal, nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis», a écrit le CD Colindres.

Avant d’ajouter : «Raul, tu es arrivé au club cet été et, dès le premier instant, tu nous as conquis par ton engagement et ta disponibilité, mais surtout par tes qualités humaines. Tu es un exemple pour tous les jeunes qui souhaitent jouer au football. Un morceau de chacun de nous s'en va avec toi et ton souvenir restera gravé à jamais dans nos mémoires. Repose en paix».

De son côté, la Fédération espagnole de football (RFEF) s’est notamment associée «à la douleur de la famille, des amis et des coéquipiers de Raul Ramirez Osorio». «Personne ne devrait partir si tôt», a-t-elle posté. De nombreux messages d’hommages ont également afflué sur les réseaux sociaux émanant de plusieurs clubs comme le Bétis Séville, le Racing Santander, Malaga, Valladolid ou encore le Real Madrid. «Nos condoléances à sa famille, ses proches et à ses coéquipiers. Repose en paix, Raul», a notamment posté le club madrilène.

La Fédération de Cantabrie, la région où est située Colindres, a décrété trois jours de deuil et une minute de silence sera respectée lors de tous les matchs du prochain week-end en la mémoire du jeune portier.