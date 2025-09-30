Football : combien de buts Antoine Griezmann a-t-il inscrit dans sa carrière ?

Buteur mardi soir en Ligue des champions, Antoine Griezmann a inscrit ses 200e et 201e buts avec l’Atlético Madrid. Mais combien en a-t-il marqué durant toute sa carrière ?

Antoine Griezmann a confirmé son statut de légende de l’Atlético Madrid en atteignant la barre symbolique des 200 buts inscrits sous le maillot rouge et blanc ce mardi 30 septembre.

Le Français a marqué un doublé lors du match de Ligue des champions contre l’Eintracht Francfort. Il s'agit de ses 200e et 201e réalisations sous le maillot des Colchoneros.

44 buts avec les Bleus

En clubs (Real Sociedad, Atlético Madrid, FC Barcelone), le natif de Mâcon a donc inscrit 288 buts toutes compétitions confondues depuis ses débuts professionnels en 2009.

À noter que sous le maillot de l’équipe de France, Antoine Griezmann, qui avait pris sa retraite internationale le 30 septembre 2024, compte 44 buts en 137 matchs. En clubs et en sélection, il totalise donc 332 réalisations.

Le détail des buts d’Antoine Griezmann

2009-2014 : Real Sociedad : 52 buts en 202 matchs

2014-2019 : Atlético Madrid : 133 buts en 257 matchs

2019-2022 : FC Barcelone : 35 buts en 102 matchs

2021 : Atlético Madrid 68 buts en 197 matchs