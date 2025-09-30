Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue des champions : le programme TV et les résultats complets de la 2e journée

L'OM s'est incliné lors de la 1ère journée contre le Real Madrid. L'OM s'est incliné lors de la 1ère journée contre le Real Madrid. [Hugo Pfeiffer/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’OM reçoit l’Ajax Amsterdam lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, alors que Monaco accueille Manchester City et le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone.

Mardi 30 septembre

Kairat Almaty-Real Madrid : 0-5

Atalanta Bergame-Club Bruges : 2-1

21h : OM-Ajax Amsterdam sur Canal+ Foot

21h : Galatasaray-Liverpool sur Canal+ Sport

21h : Chelsea-Benfica sur Canal+ live 3

21h : Atlético Madrid-Eintracht Francfort sur Canal+ live 4

21h : Inter Milan-Slavia Prague sur Canal+ live 5

21h : Bodo/Glimt-Tottenham sur Canal+ live 6

21h : Pafos-Bayern Munich sur Canal+ live 7

Mercredi 1er octobre

18h45 : Union Saint-Gilloise-Newcastle sur Canal+ Foot

18h45 : Qarabag-Copenhague sur Canal+ Sport

21h : Barcelone-PSG sur Canal+

21h : Monaco-Manchester City sur Canal+ Foot

21h : Arsenal-Olympiakos sur Canal+ Sport

21h : Villarreal-Juventus Turin sur Canal+ live 4

21h : Borussia Dortmund-Athletic Bilbao sur Canal+ live 5

21h : Naples-Sporting Portugal sur Canal+ live 6

21h : Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven sur Canal+ live 7

FootballLigue des ChampionsProgramme TVQuelle heure quelle chaînePSGOMMonaco

À suivre aussi

Ligue des champions : face au risque de violences, les supporters de l'Ajax Amsterdam interdits de déplacement à Marseille
Le PSG se déplace à Barcelone pour la 2e journée de la Ligue des champions.
Ligue des champions : le match entre le PSG et le FC Barcelone classé à «haut risque»
Le PSG occupe la 2e place du classement de la Ligue des champions derrière l'Eintracht Francfort.
Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 1ère journée

Ailleurs sur le web

Dernières actualités