Ligue des champions : l'OM s'offre un joli succès contre l'Ajax Amsterdam (4-0)

Après sa défaite contre le Real Madrid (2-1), l'OM s'est parfaitement relancé en infligeant un 4-0 à l'Ajax Amsterdam, mardi soir, lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

Les retrouvailles du Vélodrome avec la Ligue des champions se sont parfaitement déroulées. L’Olympique de Marseille s’est facilement imposé mardi pour son premier match de la saison à domicile en Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam (4-0). Deux semaines après la défaite encourageante sur la pelouse du Real Madrid (2-1), le club phocéen a su rebondir de la meilleure des manières.

Et pour bien lancer ce festival, c’est Igor Paixao qui a montré la voie. Arrivé cet été de Rotterdam contre 35 millions d'euros, soit le plus important transfert de l'histoire de l'OM, le Brésilien a marqué dès la 6e minute avant de doubler la mise à 12e minute. Deux réalisations sur des frappes lointaines. Parfait pour faire vibrer le Vélodrome.

Rendez-vous à Lisbonne

C’est ensuite Mason Greenwood qui a salé l’addition pour très inoffensif Ajax (26e) sur une passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais, de retour à Marseille après une saison en Arabie saoudite, a inscrit le dernier but de la rencontre sur un magnifique contre éclair (52e).

«La vie est belle ! C'était un super match. C'était important de bien démarrer à domicile, a confié «PEM». Je suis quelqu'un qui bosse dur, je me sens bien, en forme. Je suis super content que ça se passe bien avec l'équipe. C'est pour ça que je suis revenu, pour vivre des matchs comme ça. L'ambiance était incroyable. Ce sont des émotions qu'il faut vivre en tant que joueur. Il y a qu'ici qu'on peut vivre des choses comme ça.»

De son côté, Roberto De Zerbi s’est également montré très satisfait, notamment du début de rencontre. «La première période a été presque parfaite. On a bien pressé, on a bien joué nos propres actions, comme sur le premier but, on a bien défendu... On a fait très, très, très bien. C'est sans doute un des meilleurs morceaux de match depuis que je suis ici, a-t-il déclaré avant de souligner la baisse d’intensité après l’heure de jeu. En deuxième période, on a un peu trop reculé. Je ne sais pas si on a baissé physiquement ou si on était un peu trop concentrés sur le chronomètre. Donc on n'a pas fait aussi bien. (…) Maintenant on doit penser à Metz, à s'améliorer.»

Seule ombre au tableau de cette soirée, la blessure de Facundo Medina en première période. Mais l’OM, souvent trop timoré lors de ces derniers passages en Ligue des champions, n’a pas flanché. Prochain rendez-vous en C1, un déplacement sur la pelouse du Sporting Lisbonne le 22 octobre prochain.