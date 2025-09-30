Ligue des champions : Paixão, Mason Greenwood… les buts d'OM-Ajax Amsterdam (vidéo)

L'OM reçoit l'Ajax Amsterdam ce mardi en Ligue des champions et mène 3-0 après des buts du Brésilien Paixão et de Mason Greenwood.

Paixao (6e)

IGOR PAIXAO MET LE FEU AU VÉLODROME APRÈS 6 MINUTES 🔥🔥🔥



Premier but avec l'OM pour le Brésilien et c'est en Ligue des champions 🤩#OMAJA | #UCLpic.twitter.com/pT6ihHAYJB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2025

Paixao (12e)

IGOR PAIXAO LE DOUBLÉ EN 12 MINUTES 🤯🤯🤯



L'OM mène 2-0 face à l'Ajax, et c'est à vivre en direct sur CANAL+FOOT ! #OMAJA | #UCLpic.twitter.com/dQlHbDVcvQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2025

mason greenwood (26e)

Pierre-Emerick Aubameyang (52e)

