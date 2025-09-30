Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : Paixão, Mason Greenwood… les buts d'OM-Ajax Amsterdam (vidéo)

Le Brésilien Paixao, arrivé cet été, a inscrit ses deux premiers buts avec l'OM. [REUTERS/Manon Cruz]
Par CNEWS
L'OM reçoit l'Ajax Amsterdam ce mardi en Ligue des champions et mène 3-0 après des buts du Brésilien Paixão et de Mason Greenwood.

Paixao (6e)

Paixao (12e)

mason greenwood (26e)

Pierre-Emerick Aubameyang (52e)

