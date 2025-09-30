Nuit du rugby 2025 : voici tous les nommés par catégorie

La LNR a révélé, ce mardi, les nommés des différentes catégories pour la Nuit du Rugby, qui sera organisée, le lundi 6 octobre, à l’Olympia et diffusée sur Canal+ à partir de 19h30.
Meilleur joueur de Top 14
Jack Willis (Toulouse)
Sireli Maqala (Bayonne)
Thomas Ramos (Toulouse)
2 PLACES À GAGNER POUR LA NUIT DU RUGBY LE 6 OCTOBRE 💫
🍀 Pour participer :
- Likez ce post
- Abonnez-vous à @CanalplusRugby
- Taguez la personne qui aura la chance de vous accompagner
🎁 BONUS : Doublez vos chances en participant aussi sur Instagram !
Règlement en bio 📝… pic.twitter.com/8cIQEuGiJw
— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 29, 2025
Meilleur international français
Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles)
Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles)
Thomas Ramos (Toulouse)
Meilleur staff de Top 14
Aviron Bayonnais (entraîné par Grégory Patat)
Stade Toulousain (entraîné par Ugo Mola)
Union Bordeaux-Bègles (entraîné par Yannick Bru)
Révélation de la saison
Fabien Brau-Boirie (Pau)
Gaël Dréan (Toulon)
Ugo Seunes (Aurillac puis Racing 92)
Plus bel essai
Alex Newsome (Clermont) lors du match contre Bayonne
Leone Nakarawa (Castres) lors du match contre Pau
Jiuta Wainiqolo (Toulon puis Lyon) lors du match contre Montpellier
Xan Mousques (Bayonne puis Bordeaux-Bègles) lors du match contre Lyon
Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles) lors du match contre Pau
Arbitre de l’année
Luc Ramos
Ludovic Cayre
Pierre Brousset
Meilleur joueur de Pro D2
Adrien Lapègue (Provence Rugby)
Gabin Lorre (Béziers puis Lyon)
Jérôme Bosviel (Montauban)
Meilleur staff de Pro D2
Colomiers
Grenoble
Montauban
Meilleure joueuse d’Élite 1
Charlotte Escudero (Toulouse)
Émilie Boulard (Blagnac)
Madoussou Fall-Raclot (Stade Bordelais)
Meilleure internationale française
Manae Feleu (Grenoble)
Manon Bigot (Blagnac)
Teani Feleu (Grenoble)