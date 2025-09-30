Nuit du rugby 2025 : voici tous les nommés par catégorie

La LNR a révélé, ce mardi, les nommés des différentes catégories pour la Nuit du Rugby, qui sera organisée, le lundi 6 octobre, à l’Olympia et diffusée sur Canal+ à partir de 19h30.

Meilleur joueur de Top 14

Jack Willis (Toulouse)

Sireli Maqala (Bayonne)

Thomas Ramos (Toulouse)

2 PLACES À GAGNER POUR LA NUIT DU RUGBY LE 6 OCTOBRE 💫



🍀 Pour participer :

- Likez ce post

- Abonnez-vous à @CanalplusRugby

- Taguez la personne qui aura la chance de vous accompagner



🎁 BONUS : Doublez vos chances en participant aussi sur Instagram !



Règlement en bio 📝… pic.twitter.com/8cIQEuGiJw — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 29, 2025

Meilleur international français

Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles)

Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles)

Thomas Ramos (Toulouse)

Meilleur staff de Top 14

Aviron Bayonnais (entraîné par Grégory Patat)

Stade Toulousain (entraîné par Ugo Mola)

Union Bordeaux-Bègles (entraîné par Yannick Bru)

Révélation de la saison

Fabien Brau-Boirie (Pau)

Gaël Dréan (Toulon)

Ugo Seunes (Aurillac puis Racing 92)

Plus bel essai

Alex Newsome (Clermont) lors du match contre Bayonne

Leone Nakarawa (Castres) lors du match contre Pau

Jiuta Wainiqolo (Toulon puis Lyon) lors du match contre Montpellier

Xan Mousques (Bayonne puis Bordeaux-Bègles) lors du match contre Lyon

Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles) lors du match contre Pau

Arbitre de l’année

Luc Ramos

Ludovic Cayre

Pierre Brousset

Meilleur joueur de Pro D2

Adrien Lapègue (Provence Rugby)

Gabin Lorre (Béziers puis Lyon)

Jérôme Bosviel (Montauban)

Meilleur staff de Pro D2

Colomiers

Grenoble

Montauban

Meilleure joueuse d’Élite 1

Charlotte Escudero (Toulouse)

Émilie Boulard (Blagnac)

Madoussou Fall-Raclot (Stade Bordelais)

Meilleure internationale française

Manae Feleu (Grenoble)

Manon Bigot (Blagnac)

Teani Feleu (Grenoble)