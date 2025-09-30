Toute l’actu en direct 24h/24
Nuit du rugby 2025 : voici tous les nommés par catégorie

Thomas Ramos est nommé pour le titre de meilleur joueur de Top 14 et de meilleur international français. Thomas Ramos est nommé pour le titre de meilleur joueur de Top 14 et de meilleur international français. [Loic Cousin/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La LNR a révélé, ce mardi, les nommés des différentes catégories pour la Nuit du Rugby, qui sera organisée, le lundi 6 octobre, à l’Olympia et diffusée sur Canal+ à partir de 19h30. 

Meilleur joueur de Top 14

Jack Willis (Toulouse)
Sireli Maqala (Bayonne)
Thomas Ramos (Toulouse)

Meilleur international français

Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles)
Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles)
Thomas Ramos (Toulouse)

Meilleur staff de Top 14

Aviron Bayonnais (entraîné par Grégory Patat)
Stade Toulousain (entraîné par Ugo Mola)
Union Bordeaux-Bègles (entraîné par Yannick Bru)

Révélation de la saison

Fabien Brau-Boirie (Pau)
Gaël Dréan (Toulon)
Ugo Seunes (Aurillac puis Racing 92)

Plus bel essai 

Alex Newsome (Clermont) lors du match contre Bayonne
Leone Nakarawa (Castres) lors du match contre Pau
Jiuta Wainiqolo (Toulon puis Lyon) lors du match contre Montpellier
Xan Mousques (Bayonne puis Bordeaux-Bègles) lors du match contre Lyon
Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles) lors du match contre Pau

Arbitre de l’année

Luc Ramos
Ludovic Cayre
Pierre Brousset

Meilleur joueur de Pro D2

Adrien Lapègue (Provence Rugby)
Gabin Lorre (Béziers puis Lyon)
Jérôme Bosviel (Montauban)

Meilleur staff de Pro D2 

Colomiers
Grenoble
Montauban

Meilleure joueuse d’Élite 1

Charlotte Escudero (Toulouse)
Émilie Boulard (Blagnac)
Madoussou Fall-Raclot (Stade Bordelais)

Meilleure internationale française

Manae Feleu (Grenoble)
Manon Bigot (Blagnac)
Teani Feleu (Grenoble)

