Cyclisme : la nouvelle performance du Français Paul Magnier en Croatie

Le Français Paul Magnier a remporté ce mercredi sa douzième victoire de la saison en s’offrant la deuxième étape de la Cro Race en Croatie.

Il n’en finit plus d’impressionner. Paul Magnier s’est offert une nouvelle victoire en remportant la deuxième étape de la Cro Race, ce mercredi 1er octobre après avoir remporté la première étape la veille.

Le cycliste français de la formation Soudal-Quick Step s’est emparé de la tête du classement général et a décroché son onzième succès de la saison, le seizième de sa carrière.

🇫🇷 On ne l'arrête plus ! Deuxième étape de la #CROrace, deuxième victoire de Monsieur Paul Magnier #LesRPpic.twitter.com/DBhd8fzuGk — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 1, 2025

Au terme d’une petite étape de 51 km, le Français de 21 ans s’est imposé au bout d’un long sprint à Jovici en devançant Edouardo Zambanini (Bahrain Victorious) et Ben Turner (Ineos Grenadiers).

Le Franc-Comtois, qui conserve donc le maillot rouge de leader avant la 3e étape qui mènera jeudi le peloton à Rijeka après 150 km de course, avait déjà fait fort il y a quelques jours en remportant quatre victoires de suite sur le Tour de Slovaquie.