Cyclisme : le programme et les résultats complets des Championnats d’Europe en France

Les Championnats d’Europe de cyclisme sur route sont organisés, jusqu’à dimanche, en Drôme-Ardèche, où 14 titres sont mis en jeu entre contre-la-montre, relais mixtes et courses en ligne.
Mercredi 1er octobre
Contre-la-montre juniors femmes (12,2 km) : victoire de l'Espagnole Paula Ostiz
Contre-la-montre juniors hommes (24 km) : victoire du Néerlandais Michiel Mouris
Contre-la-montre espoirs femmes (24 km) : victoire de l'Italienne Federica Venturelli
Contre-la-montre espoirs hommes (24 km) : victoire du Belge Jonathan Vervenne
Contre-la-montre élites femmes (24 km) : victoire de la Suissesse Marlen Reusser
Contre-la-montre élites hommes (24 km) : victoire du Belge Remco Evenepoel
Jeudi 2 octobre
11h30 : contre-la-montre relais mixte juniors (40,4 km)
14h30 : contre-la-montre relias mixte élites (40,4 km)
Vendredi 3 octobre
9h : course en ligne espoirs femmes (86 km)
12h45 : course en ligne juniors femmes (86 km)
15h30 : course en ligne juniors hommes (103 km)
Samedi 4 octobre
9h : course en ligne espoirs hommes (121 km)
14h : course en ligne élites femmes (116 km)
Dimanche 5 octobre
11h : course en ligne élites hommes (202,5 km)