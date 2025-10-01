Cyclisme : pourquoi Pauline Ferrand-Prévot est-elle forfait pour les Championnats d’Europe ?

Toute l’actu en direct 24h/24
Pauline Ferrand-Prévôt est forfait pour la course en ligne des Championnats d'Europe, prévue ce samedi en Drôme-Ardèche, a indiqué la Fédération française mercredi.

Une mauvaise nouvelle. De retour des championnats du monde au Rwanda, Pauline Ferrand-Prévot a déclaré forfait ce mercredi 1er octobre pour les championnats d'Europe et la course en ligne qui aura lieu en Drôme-Ardèche ce samedi 4 octobre.

La vainqueure du dernier Tour de France féminin souffre de maux d’estomac et a eu de la fièvre toute la nuit dernière, de lundi 29 à mardi 30 septembre. «Ce forfait est également synonyme de fin de saison» pour Ferrand-Prévot, poursuit le communiqué.

Sa compatriote Maëva Squiban est également forfait, a annoncé ce mercredi la Fédération française de cyclisme (FFC). Les deux cyclistes tricolores «ont présenté des symptômes infectieux. Elles ne pourront malheureusement pas prendre part aux Championnats d'Europe ce week-end», a indiqué la FFC dans un communiqué. Elles seront remplacées samedi sur la course en ligne par Dilyxine Miermont et Célia Le Mouel.

«On perd deux belles cartes, a regretté le sélectionneur des Bleues, Paul Brousse, cité par l'Equipe. Pour Maëva, ça s'était déclaré en fin de semaine, déjà samedi (sur la course en ligne des Mondiaux), elle n'était pas à son niveau. Et quand on refait le film, Pauline était déjà aussi amoindrie le samedi.»

