Équipe de France : Thauvin, Tolisso, Zaïre-Emery… Des retours inattendus chez les Bleus ?

Ce jeudi, Didier Deschamps va communiquer la liste des Bleus pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan et l’Islande.

Vers des retours inattendus ? Alors qu’il se heurte à plusieurs forfaits comme Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Didier Deschamps va devoir bricoler quelques peu. Et ce jeudi, le sélectionneur devrait livrer une liste de 23 joueurs avec quelques sensations pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan (10 octobre) et l’Islande (13 octobre).

Et à l'approche de ses matchs, après des succès contre l’Ukraine (2-0) et l’Islande (2-1) en septembre, le sélectionneur tricolore doit aussi se questionner sur Randal Kolo Muani, qui n'a joué que 13 minutes avec Tottenham son nouveau club, de Hugo Ekitike, incertain après avoir été touché avec Liverpool à Galatasaray (défaite 1-0) en Ligue des champions mardi et de Maghnes Akliouche, timoré lors du dernier rassemblement. Sans oublier Rayan Cherki (Manchester City), touché à une cuisse depuis fin août.

Qui pour remplacer Aurélien Tchouaméni ?

Avec ses méformes, c'est Florian Thauvin qui pourrait retrouver Clairefontaine pour accompagner Bradley Barcola, Kylian Mbappé, Michael Olise et Marcus Thuram. Le champion du monde 2018, de retour cet été en France du côté du RC Lens et qui n’a plus été appelé depuis un match contre Andorre, le 11 juin 2019, réalise un très joli début de saison. L’ancien Marseillais a d’ailleurs reçu un pré-convocation. Suffisant pour être dans la liste ?

Au milieu de terrain Manu Koné, Adrien Rabiot, Kephren Thuram devraient être de la partie mais l’interrogation se porte autour du remplaçant d’Aurélien Tchouaméni, suspendu deux matchs après son expulsion face à l'Islande. Eduardo Camavinga, qui a rejoué et marqué avec le Real Madrid à Almaty mardi en Ligue des champions, Youssouf Fofana, étincelant avec l'AC Milan et Matteo Guendouzi (Lazio Rome) pourraient en profiter. A moins que Warren Zaïre-Emery (PSG) n'ait les faveurs de «DD».

En défense, William Saliba, blessé il y a un mois, devrait faire enfin son retour et dans les buts, aucun changement ne devrait avoir lieu.