Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix de Singapour

Alors que Max Verstappen reste sur deux succès consécutifs, la Formule 1 a rendez-vous, ce week-end, sur le tracé de Marina Bay pour le Grand Prix de Singapour, remporté par Lando Norris la saison dernière.

Vendredi 3 octobre

11h30-12h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport

15h-16h : essais libres 2 sur Canal+ Sport

18e RDV de la saison ce week-end à Singapour 🤩🇸🇬



Qu’attendez-vous de ce Grand Prix ? 🔮 pic.twitter.com/S5TShrU7j1 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 29, 2025

Samedi 4 octobre

11h30-12h30 : essais libres 3 sur Canal+ Sport

15h-16h : qualifications sur Canal+ Sport

Dimanche 5 octobre

14h : course sur Canal+