Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix de Singapour

Lando Norris a remporté le Grand Prix de Singapour la saison dernière. Lando Norris a remporté le Grand Prix de Singapour la saison dernière. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que Max Verstappen reste sur deux succès consécutifs, la Formule 1 a rendez-vous, ce week-end, sur le tracé de Marina Bay pour le Grand Prix de Singapour, remporté par Lando Norris la saison dernière.

Vendredi 3 octobre

11h30-12h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport

15h-16h : essais libres 2 sur Canal+ Sport

Samedi 4 octobre

11h30-12h30 : essais libres 3 sur Canal+ Sport

15h-16h : qualifications sur Canal+ Sport

Dimanche 5 octobre

14h : course sur Canal+

Formule 1SportSingapourProgramme TVQuelle heure quelle chaîne

À suivre aussi

Formule 1 : un ancien pilote réclame 70 millions d'euros de dommages et intérêts à la FIA
Christian Horner avait été déchargé de ses fonctions au sein de l'écurie Red Bull au début du mois de juillet.
Formule 1 : l’incroyable somme record touchée par Christian Horner après son départ officiel de l’écurie Red Bull
Malgré son abandon au Grand Prix d'Azerbaïdjan, Oscar Piastri devance toujours son coéquipier Lando Norris au classement général.
Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix d'Azerbaïdjan

Ailleurs sur le web

Dernières actualités