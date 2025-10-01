Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix de Singapour

Alors que Max Verstappen reste sur deux succès consécutifs, la Formule 1 a rendez-vous, ce week-end, sur le tracé de Marina Bay pour le Grand Prix de Singapour, remporté par Lando Norris la saison dernière.
Vendredi 3 octobre
11h30-12h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport
15h-16h : essais libres 2 sur Canal+ Sport
18e RDV de la saison ce week-end à Singapour 🤩🇸🇬
Qu’attendez-vous de ce Grand Prix ? 🔮 pic.twitter.com/S5TShrU7j1
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 29, 2025
Samedi 4 octobre
11h30-12h30 : essais libres 3 sur Canal+ Sport
15h-16h : qualifications sur Canal+ Sport
Dimanche 5 octobre
14h : course sur Canal+