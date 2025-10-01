«Je n’ai pas de regrets» : Gaël Monfils annonce la date de sa retraite

Le tennisman français Gaël Monfils, 39 ans, a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2026.

La fin d'une ère. Le tennisman Gaël Monfils a indiqué, ce mercredi 1er octobre, qu'il mettrait fin à sa carrière professionnelle à la fin de la saison 2026. Il avait entamé cette dernière en 2004.

«Après avoir fêté mes 39 ans, il y a tout juste un mois, je voudrais faire savoir que l'année qui vient sera ma dernière en tant que joueur professionnel (...) Bien que ce sport soit de la plus grande importance pour moi, c'est avec la plus grande sérénité que je prends la décision de me retirer à l'issue de la saison 2026», a ainsi écrit le joueur français dans un message en anglais posté sur son compte Instagram.

«Même si j'ai failli y parvenir, je n'ai jamais remporté de Grand Chelem au cours de ma carrière (...) Croyez-moi quand je vous dis que je n'ai aucun regret», a poursuivi Gaël Monfils, ajoutant : «Ce que j'ai, c'est le sentiment d'avoir eu de la chance : une chance incroyablement folle».

«J’ai eu la chance de jouer durant l’âge d’or du tennis, aux côtés des plus grands noms de l’histoire de notre sport : «Federer, Nadal, Djokovic, Murray», a-t-il expliqué remerciant sa femme, sa fille, sa famille, ses proches mais aussi son agent et ses coachs pour leur soutien depuis le début de sa carrière.

22 ans de carrière

Entré dans le circuit professionnel en 2004, Gaël Monfils, qui a évolué aux côtés de Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Richard Gasquet, «ses trois mousquetaires et meilleurs amis pour la vie» a connu une carrière mouvementée et jalonnée de blessures.

À ce jour, classé 53e mondial, Gaël Monfils a atteint la 6e place en novembre 2016 après s'être incliné en demi-finale de l'US Open face à Novak Djokovic. Un moment marquant de sa carrière, qui suivait de huit ans sa demi-finale face à Roger Federer lors du tournoi de Roland-Garros 2008.

Depuis ses débuts sur le circuit ATP en 2004, Gaël Monfils a toutefois conquis 13 titres en simple, atteint trois fois la finale en Masters 1000 (Paris 2009 et 2010, Monte-Carlo 2016).

«Mon seul réel enjeu pour l’année qui s’annonce est simple : profiter de chaque minute et jouer chaque match comme si c’était mon dernier», a conclu Gaël Monfils, qui va donc entamer la dernière saison de sa carrière.