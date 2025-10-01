Ligue des champions : composition probable, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le match entre Monaco et Manchester City

Après sa défaite à Bruges (4-1), l’AS Monaco accueille Manchester City mercredi en Ligue des champions. Compositions probables, arbitre, TV… voici tout ce qu’il faut savoir.

L’heure est au rebond pour Monaco. Après une large défaite en Belgique contre Bruges (4-1) lors de la première journée, le club de la principauté affronte Manchester City ce mercredi soir à Louis II en Ligue des champions avec l’objectif de rebondir.

Les compositions probables

AS Monaco : Köhn – Dier, Kehrer, Mawissa – Vanderson, Teze, Coulibaly, Caio Henrique – Minamino – Ansu Fati, Balogun.

Manchester City : Donnarumma – Rico Lewis, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly – Rodri – Bobb, Foden, Reijnders, Doku – Haaland.

Arbitre

Le match sera arbitré par l’Espagnol Jesús Gil Manzano. Avec lui, les Monégasques n’ont jamais gagné. En juillet 2016, lors du troisième tour préliminaire de C1 contre Fenerbahçe, ils avaient perdu (1-2) en Turquie. Et en août 2022, toujours lors d’un troisième tour préliminaire, ils avaient été battus par le PSV Eindhoven (3-2 a.p.).

L’historique

L’AS Monaco et Manchester City se sont affrontés deux fois lors des huitièmes de finale de l’édition 2016-2017. Le club du Rocher avait perdu le match aller 5-3 avant de s’imposer 3-1 au retour avec notamment un jeune Kylian Mbappé très en forme.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le choc Monaco – Manchester City sera à suivre sur Canal+Foot à partir de 21h.