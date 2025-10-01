Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : le programme TV et les résultats complets de la 2e journée

Le Bayern Munich s'est largement imposé sur la pelouse de Pafos, 5-1. [REUTERS/Yiannis Kourtoglou]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’OM a écrasé l’Ajax (4-0) lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mercredi, Monaco accueille Manchester City et le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone.

Mardi 30 septembre

Kairat Almaty-Real Madrid : 0-5

Atalanta Bergame-Club Bruges : 2-1

OM-Ajax Amsterdam : 4-0

Galatasaray-Liverpool : 0-1

Chelsea-Benfica : 1-0

Atlético Madrid-Eintracht Francfort : 5-1

Inter Milan-Slavia Prague : 3-0

Bodo/Glimt-Tottenham : 2-2

Pafos-Bayern Munich : 1-5

Mercredi 1er octobre

Union Saint-Gilloise-Newcastle : 0-4

Qarabag-Copenhague : 2-0

21h : Barcelone-PSG sur Canal+

21h : Monaco-Manchester City sur Canal+ Foot

21h : Arsenal-Olympiakos sur Canal+ Sport

21h : Villarreal-Juventus Turin sur Canal+ live 4

21h : Borussia Dortmund-Athletic Bilbao sur Canal+ live 5

21h : Naples-Sporting Portugal sur Canal+ live 6

21h : Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven sur Canal+ live 7

