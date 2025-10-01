Ligue des champions : le programme TV et les résultats complets de la 2e journée

L’OM a écrasé l’Ajax (4-0) lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mercredi, Monaco accueille Manchester City et le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone.
Mardi 30 septembre
Kairat Almaty-Real Madrid : 0-5
Atalanta Bergame-Club Bruges : 2-1
OM-Ajax Amsterdam : 4-0
Galatasaray-Liverpool : 0-1
Chelsea-Benfica : 1-0
Atlético Madrid-Eintracht Francfort : 5-1
Inter Milan-Slavia Prague : 3-0
Bodo/Glimt-Tottenham : 2-2
Pafos-Bayern Munich : 1-5
Mercredi 1er octobre
Union Saint-Gilloise-Newcastle : 0-4
Qarabag-Copenhague : 2-0
21h : Barcelone-PSG sur Canal+
21h : Monaco-Manchester City sur Canal+ Foot
21h : Arsenal-Olympiakos sur Canal+ Sport
21h : Villarreal-Juventus Turin sur Canal+ live 4
21h : Borussia Dortmund-Athletic Bilbao sur Canal+ live 5
21h : Naples-Sporting Portugal sur Canal+ live 6
21h : Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven sur Canal+ live 7