Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue des champions : les buts de Ferran Torres et Senny Mayulu de FC Barcelone-PSG (vidéo)

Senny Mayulu a égalisé avant la pause. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi soir, le FC Barcelone et le PSG s'affrontent lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Le score est de 1-1.

19e Ferran Torres (Barça)

 38e Senny Mayulu (PSG)

Ligue des ChampionsFC BarcelonePSGFootballVidéo

À suivre aussi

Ligue des champions : le programme TV et les résultats complets de la 2e journée
Luis Enrique a créé la Fondation Xana avec son épouse il y a bientôt deux ans.
Ligue des champions : pourquoi les maillots portés par les joueurs du PSG contre le FC Barcelone seront-ils vendus aux enchères ?
L'OM a surclassé l'Ajax Amsterdam lors de la 2e journée de la Ligue des champions.
Ligue des champions : revivez la très belle victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités