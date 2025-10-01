Ligue des champions : les buts de Ferran Torres et Senny Mayulu de FC Barcelone-PSG (vidéo)

Ce mercredi soir, le FC Barcelone et le PSG s'affrontent lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Le score est de 1-1.
19e Ferran Torres (Barça)
Le Barça ouvre le score face au PSG après 19 minutes
Ça va trop vite à la perte de balle côté catalan et c'est Ferran Torres qui en profite sur un service de Rashford 🎯#BARPSG | #UCLpic.twitter.com/JIMm6hvg9P
38e Senny Mayulu (PSG)
SENNY MAYULU RELANCE LE PSG FACE AU BARÇA ! ⚡️
Le travail de Nuno Mendes est incroyable 🥵#BARPSG | #UCLpic.twitter.com/a3FUi9aEAT
