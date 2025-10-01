Ligue des champions : les résultats complets de la 2ème journée

Lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, achevée mercredi, le PSG a renversé le FC Barcelone (2-1), l'OM a écrasé l'Ajax (4-0) et Monaco a accroché Manchester City (2-2).
Mardi 30 septembre
Kairat Almaty-Real Madrid : 0-5
Atalanta Bergame-Club Bruges : 2-1
OM-Ajax Amsterdam : 4-0
Galatasaray-Liverpool : 0-1
Chelsea-Benfica : 1-0
Atlético Madrid-Eintracht Francfort : 5-1
Inter Milan-Slavia Prague : 3-0
Bodo/Glimt-Tottenham : 2-2
Pafos-Bayern Munich : 1-5
Mercredi 1er octobre
Union Saint-Gilloise-Newcastle : 0-4
Qarabag-Copenhague : 2-0
Barcelone-PSG : 1-2
Monaco-Manchester City : 2-2
Arsenal-Olympiakos : 2-0
Villarreal-Juventus Turin : 2-2
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao : 4-1
Naples-Sporting Portugal : 2-1
Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven : 1-1