Ligue des champions : les résultats complets de la 2ème journée

Le Bayern Munich s'est largement imposé sur la pelouse de Pafos, 5-1. [REUTERS/Yiannis Kourtoglou]
Lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, achevée mercredi, le PSG a renversé le FC Barcelone (2-1), l'OM a écrasé l'Ajax (4-0) et Monaco a accroché Manchester City (2-2).

Mardi 30 septembre

Kairat Almaty-Real Madrid : 0-5

Atalanta Bergame-Club Bruges : 2-1

OM-Ajax Amsterdam : 4-0

Galatasaray-Liverpool : 0-1

Chelsea-Benfica : 1-0

Atlético Madrid-Eintracht Francfort : 5-1

Inter Milan-Slavia Prague : 3-0

Bodo/Glimt-Tottenham : 2-2

Pafos-Bayern Munich : 1-5

Mercredi 1er octobre

Union Saint-Gilloise-Newcastle : 0-4

Qarabag-Copenhague : 2-0

Barcelone-PSG : 1-2

Monaco-Manchester City : 2-2

Arsenal-Olympiakos : 2-0

Villarreal-Juventus Turin : 2-2

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao : 4-1

Naples-Sporting Portugal : 2-1

Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven : 1-1

