Ligue des champions : pourquoi les maillots portés par les joueurs du PSG contre le FC Barcelone seront-ils vendus aux enchères ?

Les maillots portés par les joueurs du PSG contre le FC Barcelone, mercredi soir, lors de la 2e journée de la Ligue des champions, seront vendus aux enchères à l’issue de la rencontre.

Un élan de solidarité envers son entraîneur. Deux semaines après sa large victoire contre l’Atalanta Bergame (4-0), le PSG affronte, ce mercredi, le FC Barcelone lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un choc très attendu et forcément particulier pour le coach parisien Luis Enrique, qui va une nouvelle fois retrouver son ancien club, où il a évolué comme joueur (1996-2004) avant d’en devenir l’entraîneur (2014-2017).

Les maillots portés par nos Parisiens à l’occasion du match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions ce mercredi seront mis aux enchères prochainement et l’intégralité des recettes sera reversée à la @FundacionXana. ❤️



➡️ https://t.co/ugVOGAvE4upic.twitter.com/WO9oXXVYAl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2025

Et à cette occasion, les maillots portés par les joueurs parisiens seront mis aux enchères à l’issue de la rencontre et les bénéfices générés seront intégralement reversés à la fondation Xana, créée en début d’année 2024 par le technicien espagnol et son épouse en mémoire de leur fille décédée en 2019 des suites d’un cancer de la moelle osseuse.

Les supporters du club de la capitale lui avaient d'ailleurs rendu un très bel hommage avec un tifo en son honneur après le sacre en finale de la Ligue des champions, le 31 mai dernier, contre l’Inter Milan (5-0). «Je voudrais remercier le président (Nasser al-Khelaïfi, ndlr) pour ce geste incroyable. En tant que fondation, c’est un geste très spécial, parce que nous avons besoin de cette visibilité pour continuer à aider les familles et les enfants. Et c’est aussi un moment très spécial pour nous. Nous n’oublierons pas ce geste, et je veux encore remercier le président», a confié, très ému, Luis Enrique à la veille du match.

La fondation Xana vient notamment en aide aux familles d’enfants atteints de maladies graves, aussi bien en Espagne qu’en Europe de l’Est et en Amérique du Sud, en leur apportant un soutien logistique, médical ou encore financier.