Ligue des champions : pourquoi les maillots portés par les joueurs du PSG contre le FC Barcelone seront-ils vendus aux enchères ?

Luis Enrique a créé la Fondation Xana avec son épouse il y a bientôt deux ans. Luis Enrique a créé la Fondation Xana avec son épouse il y a bientôt deux ans. [PictureAlliance / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les maillots portés par les joueurs du PSG contre le FC Barcelone, mercredi soir, lors de la 2e journée de la Ligue des champions, seront vendus aux enchères à l’issue de la rencontre.

Un élan de solidarité envers son entraîneur. Deux semaines après sa large victoire contre l’Atalanta Bergame (4-0), le PSG affronte, ce mercredi, le FC Barcelone lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un choc très attendu et forcément particulier pour le coach parisien Luis Enrique, qui va une nouvelle fois retrouver son ancien club, où il a évolué comme joueur (1996-2004) avant d’en devenir l’entraîneur (2014-2017).

Et à cette occasion, les maillots portés par les joueurs parisiens seront mis aux enchères à l’issue de la rencontre et les bénéfices générés seront intégralement reversés à la fondation Xana, créée en début d’année 2024 par le technicien espagnol et son épouse en mémoire de leur fille décédée en 2019 des suites d’un cancer de la moelle osseuse.

Les supporters du club de la capitale lui avaient d'ailleurs rendu un très bel hommage avec un tifo en son honneur après le sacre en finale de la Ligue des champions, le 31 mai dernier, contre l’Inter Milan (5-0). «Je voudrais remercier le président (Nasser al-Khelaïfi, ndlr) pour ce geste incroyable. En tant que fondation, c’est un geste très spécial, parce que nous avons besoin de cette visibilité pour continuer à aider les familles et les enfants. Et c’est aussi un moment très spécial pour nous. Nous n’oublierons pas ce geste, et je veux encore remercier le président», a confié, très ému, Luis Enrique à la veille du match.

Le PSG n'a concédé qu'une défaite cette saison avant d'affronter Barcelone.
Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le choc entre le FC Barcelone et le PSG

La fondation Xana vient notamment en aide aux familles d’enfants atteints de maladies graves, aussi bien en Espagne qu’en Europe de l’Est et en Amérique du Sud, en leur apportant un soutien logistique, médical ou encore financier.

