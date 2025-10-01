Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : combien Jannik Sinner va-t-il toucher après son sacre à Pékin ?

Jannik Sinner a remporté son 3e titre de l'année après ses sacres à l'Open d'Australie et à Wimbledon. Jannik Sinner a remporté son 3e titre de l'année après ses sacres à l'Open d'Australie et à Wimbledon. [Xinhua / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

L’Italien Jannik Sinner a facilement battu, ce mercredi, l’Américain Learner Tien en deux sets (6-2, 6-2) pour remporter l’ATP 500 de Pékin et décrocher le 21e titre de sa carrière.

Il a répondu à Carlos Alcaraz. Au lendemain du sacre du numéro 1 mondial espagnol à Tokyo, Jannik Sinner (24 ans) a triomphé, ce mercredi, à l’ATP 500 de Pékin. Avec la manière. L’Italien a surclassé en finale l’Américain Learner Tien (51e mondial) pour s’imposer en deux petits sets et seulement 1h14 de jeu (6-2, 6-2).

Avec ce succès, le numéro 2 mondial s’est offert le 21e titre de sa carrière, le 3e cette saison après ses sacres à l’Open d’Australie et à Wimbledon. Et sur le plan financier, il va empocher la somme de près de 700.000 euros promise au vainqueur, cumulant déjà près de 42 millions d'euros de gains depuis le début de sa carrière. Et c'est sûrement loin d'être fini.

Fort de ce succès dans la capitale chinoise, Jannik Sinner se présentera en grand favori au Masters 1000 de Shanghai, dont il est le tenant du titre après sa victoire en finale l’année dernière contre Novak Djokovic. D’autant que Carlos Alcaraz, qui compte pas moins de huit titres en 2025, a préféré renoncer pour profiter d’un peu de repos. De quoi envisager de mettre la main sur les 960.000 euros qui seront remis au lauréat.

