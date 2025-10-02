«On en a rien à foutre» : la réponse cinglante des Parisiens à Lamine Yamal et le FC Barcelone après la victoire du PSG en Ligue des champions

Les Parisiens ont répondu aux propos provocateurs de certains joueurs du FC Barcelone après la victoire du PSG lors de la phase de ligue de la Ligue des champions (1-2).

Ils ont fait taire tout un stade. Et les joueurs du FC Barcelone par la même occasion. Les Parisiens ont prouvé, mercredi soir, qu’ils n’étaient pas champions d’Europe par hasard. Mené au score après 20 minutes de jeu, le PSG a renversé la situation sur la pelouse du stade Montjuic pour décrocher une victoire de prestige lors de la 2e journée de la Ligue des champions grâce à des buts de Senny Mayulu (38e) et Gonçalo Ramos à l’entame du temps additionnel (90e).

«On voulait juste jouer le match et on a gagné»

Et avec ce succès, ils ont répondu aux déclarations provocatrices de certains Blaugrana avant la rencontre. «C’est l’un des plus beaux matchs que l’on puisse jouer en ce moment en club. Paris est l’une des meilleures équipes du monde, mais je crois que nous sommes la meilleure», avait notamment lancé Pedri. De son côté, Lamine Yamal avait posté une story - qu’il a ensuite effacée - avec une photo du match remporté par l’Espagne contre la France en juin dernier en Ligue des nations durant lequel il avait inscrit un doublé (5-4). Il avait également indiqué être en «mission» et ne pas avoir de pression.

«On sait qu’il y a ce type de déclaration avant les matchs, nous on en a rien à foutre, on s’en fout de ça. On voulait juste jouer le match et on a gagné. On est content», a déclaré Vitinha à l’issue de la rencontre. Et son compatriote Gonçalo Ramos lui a emboîté le pas. «Si tu veux être la meilleure équipe, il faut le montrer sur le terrain et pas parler», a lâché l’attaquant portugais.

Et l’ancien joueur de Benfica, remplaçant au coup d’envoi, l’a parfaitement fait en inscrivant le but de la victoire du PSG quelques minutes seulement après son entrée en jeu.