Formule 1 : McLaren champion du monde des constructeurs au Grand Prix de Singapour si…

L'écurie McLaren peut décrocher un 2e titre de champion du monde des constructeurs consécutifs. L'écurie McLaren peut décrocher un 2e titre de champion du monde des constructeurs consécutifs. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sacrée la saison dernière, l’écurie McLaren peut décrocher son 2e titre consécutif de champion du monde des constructeurs, ce week-end, au Grand Prix de Singapour.

Va-t-elle mettre fin au peu de suspense ? Largement en tête du classement avec 333 points d’avance sur Mercedes (2e), l’écurie McLaren, qui a remporté 12 courses sur 17 depuis le début de la saison, fonce irrémédiablement vers le titre de champion du monde des constructeurs. Le 2e consécutif après avoir déjà été sacrée la saison dernière. Et l’équipe britannique peut être couronnée, ce week-end, au Grand Prix de Singapour.

Sur le tracé de Marina Bay, où Lando Norris s’est imposé l’an dernier, elle n’aura besoin que de 13 points pour conserver son bien. Autrement dit, il suffit que l’un de ses deux pilotes termine sur le podium pour être titré. Mais pour cela, Oscar Piastri et Lando Norris devront se montrer bien plus performants qu’en Azerbaïdjan. A Bakou, l’Australien a abandonné dès le 1er tour après avoir heurté un mur, alors que Lando Norris a dû se contenter d’une 7e place à l’arrivée.

Lando Norris a remporté le Grand Prix de Singapour la saison dernière.
Sur le même sujet Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix de Singapour Lire

En revanche, concernant le titre de champion du monde des pilotes, tout reste à faire. A sept courses de la fin, Oscar Piastri compte 25 points d’avance sur son coéquipier et 69 points sur Max Verstappen, qui reste sur deux victoires consécutives. La lutte promet d’être intense et indécise jusqu’au bout.

