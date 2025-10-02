Ligue des champions : pourquoi Gonçalo Ramos est-il entré dans l’histoire du PSG après son but victorieux contre Barcelone ?

Toute l’actu en direct 24h/24
L’attaquant portugais Gonçalo Ramos a inscrit le but de la victoire du PSG, mercredi soir, sur la pelouse du FC Barcelone lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (1-2).

Une nouvelle entrée décisive pour l’attaquant portugais. A l’entame du temps additionnel, Gonçalo Ramos (24 ans) a offert la victoire au PSG, mercredi soir, contre le FC Barcelone lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue de champions (1-2). Remplaçant au coup d’envoi, au profit de Senny Mayulu, le numéro 9 parisien a fait son apparition sur la pelouse du stade de Montjuic à la place de Fabian Ruiz à moins de 20 minutes du coup de sifflet final.

Et s’il a été très discret au cours des dernières rencontres, il a fait parler son sens du but pour éteindre l’enceinte catalane. Servi à la limite du hors-jeu par Achraf Hakimi sur une contre-attaque éclair, il a parfaitement trompé Wojciech Szczesny (90e). Et avec ce but, il est entré dans l’histoire du PSG avec un incroyable record. Depuis son arrivée à l’été 2023, Gonçalo Ramos a inscrit son 17e but après être entré en jeu, devenant le meilleur buteur du club parisien en sortie de banc. Il a dépassé Kylian Mbappé, qui avait marqué 16 buts sous le maillot parisien après avoir été remplaçant.

Cette saison, l’ancien joueur de Benfica a d’ailleurs inscrit ses deux autres buts, contre Tottenham en Supercoupe d’Europe et l’Atalanta Bergame lors de la 1ère journée de la Ligue des champions, après avoir été remplaçant. De quoi renforcer son statut de «super sub», lui qui a trouvé le chemin des filets à 36 reprises en 95 rencontres toutes compétitions confondues avec Paris.

Reste à savoir si sa performance lui permettra de décrocher une place de titulaire pour le déplacement, dimanche, à Lille en championnat. A moins que Luis Enrique ne préfère une nouvelle fois le faire entrer en jeu avec la réussite qui le caractérise.

