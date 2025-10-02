Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue Europa : le programme TV complet de la 2e journée

Lyon reçoit le RB Salzbourg lors de la 2e journée de la Ligue Europa. Lyon reçoit le RB Salzbourg lors de la 2e journée de la Ligue Europa. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lille se déplace sur la pelouse de l’AS Rome, ce jeudi, lors de la 2e journée de la Ligue Europa, alors que Nice affronte Fenerbahce et Lyon reçoit le RB Salzbourg.

Jeudi 2 octobre

18h45: AS Rome-Lille sur Canal+ Foot et Canal+ live 2

18h45 : Fenerbahce-Nice sur Canal+ Sport et Canal+ live 3

18h45 : Celtic Glasgow-Braga sur Canal+ live 4

18h45 : Ludogorets-Bétis Séville sur Canal+ live 5

18h45 : Bologne-Fribourg sur Canal+ live 6

18h45 : Panathinaïkos-Go Ahead Eagles sur Canal+ live 7

18h45 : Viktoria Plzen-Malmö sur Canal+ live 8

18h45 : Brann-Utrecht sur Canal+ live 9

21h : Lyon-RB Salzbourg sur Canal+ et Canal+ live 1 

21h : Feyenoord-Aston Villa sur Canal+ live 3

21h : Porto-Etoile Rouge de Belgrade sur Canal+ live 4

21h : Nottingham Forest-Midtjylland sur Canal+ live 5

21h : Bâle-Stuttgart sur Canal+ live 6

21h : Celta Vigo-PAOK Salonique sur Canal+ live 7

21h : Sturm Graz-Glasgow Rangers sur Canal+ live 8

21h : Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb sur Canal+ live 9

21h : Racing Genk-Ferencvaros sur Canal+ live 10

