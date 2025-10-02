Ligue Europa : les résultats complets de la 2e journée

Lille s'est imposé sur la pelouse de l'AS Rome, ce jeudi, lors de la 2e journée de la Ligue Europa, alors que Nice s'est incliné contre Fenerbahce et Lyon a battu le RB Salzbourg.

Jeudi 2 octobre

AS Rome-Lille : 0-1

Fenerbahce-Nice : 2-1

Celtic Glasgow-Braga : 0-2

Ludogorets-Bétis Séville : 0-2

Bologne-Fribourg : 1-1

Panathinaïkos-Go Ahead Eagles : 1-2

Viktoria Plzen-Malmö : 3-0

Brann Bergen-Utrecht : 1-0

Lyon-RB Salzbourg : 2-0

Feyenoord-Aston Villa : 0-2

Porto-Etoile Rouge de Belgrade : 2-1

Nottingham Forest-Midtjylland : 2-3

Bâle-Stuttgart : 2-0

Celta Vigo-PAOK Salonique : 3-1

Sturm Graz-Glasgow Rangers : 2-1

Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb : 1-3

Racing Genk-Ferencvaros : 0-1