Norvège : qu’est-ce que la «fièvre du lapin», cette épidémie qui a touché plusieurs athlètes lors d’un trail ?

Deux cas de tularémie, appelée également «fièvre du lapin» ont été confirmés lors d’une course de trail en Norvège qui se déroulait du 19 au 21 septembre. Plusieurs athlètes pourraient être infectés.

C’est une épidémie qui inquiète de plus en plus. Le média norvégien NRK a rapporté ce mercredi que plusieurs dizaines d’athlètes de trail, dont plusieurs membres de l’équipe nationale norvégienne, ont probablement été infectés par la fièvre du lapin, à savoir la tularémie, lors d’une course de Coupe de Norvège qui s’est achevée le 21 septembre.

La tularémie est une maladie infectieuse causée par la bactérie «Francisella tularensis». L’homme peut être infecté par un contact direct ou indirect avec des animaux contaminés ou par une piqûre d’insecte. Cette maladie peut être traitée avec des antibiotiques.

Eruptions cutanées, problèmes respiratoires…

Margrethe Hausken Nordberg et Anders Nordberg ont raconté au média qu’ils ont commencé à avoir «des ganglions lymphatiques extrêmement enflés à l’aine» quelques jours après la course. «J’avais du mal à monter les escaliers. J’ai d’abord cru que c’étaient des courbatures, et je me suis entraînée normalement, avec des sorties longues et des séances intensives. Mais dimanche, j’ai soudain eu une forte fièvre» a-t-elle indiqué.

Son mari, entraîneur de l’équipe nationale, a été informé que plusieurs membres étaient infectés. Il a effectué un test dont la réponse n’est pas encore connue. En attendant, il a commencé un traitement antibiotique à cause des symptômes. Des éruptions cutanées ou des problèmes respiratoires font parties les symptômes possibles.

«Nous avons informé environ 500 athlètes que, malheureusement, plusieurs participants avaient été diagnostiqués avec la fièvre du lapin, a indiqué au journal norvégen le directeur de l'évènement, Ivar Maalen. Les réponses reçues au fil du temps indiquent que plusieurs dizaines d'athlètes pourraient être touchés.»

Les participants de la course ont été appelés à être vigilants et à surveiller à toute apparition de symptômes tels que fièvre, gonflement des ganglions lymphatiques, éruptions cutanées similaires à la varicelle ou problèmes respiratoires.