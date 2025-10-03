Attaque au couteau devant une synagogue de Manchester : le club de Manchester United va rendre hommage aux victimes avant son match

Le club de Manchester United va rendre hommage, ce samedi, aux victimes de l’attaque au couteau survenue ce jeudi devant une synagogue de la ville, qui a coûté la vie à deux personnes en pleine fête de Yom Kippour.

Ce samedi, le club de football de Manchester United rendra hommage aux victimes de l’attentat survenu ce mercredi devant une synagogue de la ville.

We will pay tribute to the victims of Thursday's Heaton Park Synagogue attack in all four of our fixtures this weekend.#ACityUnited — Manchester United (@ManUtd) October 3, 2025

En pleine fête de Yom Kippour, une attaque au couteau a fait deux morts et trois blessés. L’assaillant, un Britannique d’origine syrienne, a été abattu par la police. Choqué par cet attentat, Ruben Amorim, entraîneur des Red Devils a annoncé que les joueurs, dans toutes les catégories, porteront des brassards noirs. «Le monde est vraiment fou en ce moment», a déclaré le tacticien portugais, lors d'une conférence de presse.

Une minute de silence sera également observée avant la rencontre entre Manchester United et Sunderland.