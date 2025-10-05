Championnats d’Europe de cyclisme : le classement complet après la victoire de Tadej Pogacar

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté le Championnat d'Europe ce dimanche à Guilherand-Granges, en Ardèche, où le Français Paul Seixas a pris la médaille de bronze.

Il n’a aucun rival. Parti seul à 75 kilomètres, Tadej Pogacar a été sacré champion d'Europe de cyclisme ce dimanche 5 octobre, une semaine après son titre mondial. Il a devancé le Belge Remco Evenepoel de 31 secondes pour signer un doublé Mondial-Euro seulement réussi par Peter Sagan en 2016. Paul Seixas a encore réussi en terminant troisième à 3 min 41 sec.

Le classement complet

1. Tadej Pogacar (Slovénie) en 4h59’29’’

2. Remco Evenepoel (Belgique) à 31’’

3. Paul Seixas (France) à 3’41’’

4. Christian Scaroni (Italie) à 4’04’’

5. Toms Skujiņš (Lettonie) à 4’16’’

6. Juan Ayuso (Espagne) à 4’21’’

7. Mattoas Skjelmose (Danemark) à 5’01’’

8. Pavel Sivakov (France) à 5’55’’

9. Gianmarco Garofoli (Italie) à 5’59’’

10. Romain Grégoire (France) à 6’52’’

11. Marco Frigo (Italie) à 6’55’’

12. Nicolas Prodhomme (France) à 7’18’’

13. Tiesj Benoot (Belgique) m.t

14 . Louis Vervaeke (Belgique) m.t

15. Felix Großschartner (Autriche) à 7’33’’