Cyclisme : les résultats complets des Championnats d’Europe en France

Les Championnats d’Europe de cyclisme sur route se sont achevés ce dimanche, en Drôme-Ardèche, avec le triomphe du Slovène Tadej Pogacar. Voici toutes les victoires.

Mercredi 1er octobre

Contre-la-montre juniors femmes (12,2 km) : victoire de l'Espagnole Paula Ostiz

Contre-la-montre juniors hommes (24 km) : victoire du Néerlandais Michiel Mouris

Contre-la-montre espoirs femmes (24 km) : victoire de l'Italienne Federica Venturelli

Contre-la-montre espoirs hommes (24 km) : victoire du Belge Jonathan Vervenne

Contre-la-montre élites femmes (24 km) : victoire de la Suissesse Marlen Reusser

Contre-la-montre élites hommes (24 km) : victoire du Belge Remco Evenepoel

Jeudi 2 octobre

Contre-la-montre relais mixte juniors (40,4 km) : victoire de la Norvège

Contre-la-montre relias mixte élites (40,4 km) : victoire de la France

Vendredi 3 octobre

Course en ligne espoirs femmes (86 km) : victoire de l'Espagnole Paula Blasi

Course en ligne juniors femmes (86 km) : victoire de l'Espagnole Paula Ostiz

Course en ligne juniors hommes (103 km) : victoire de l'Allemand Karl Herzog

Samedi 4 octobre

Course en ligne espoirs hommes (121 km) : victoire du Belge Jarno Widar

Course en ligne élites femmes (116 km) : victoire de la Néerlandaise Demi Vollering

Dimanche 5 octobre

Course en ligne élites hommes (202,5 km) : victoire du Slovène Tadej Pogacar