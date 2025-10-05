Formule 1 : George Russell s'impose à Singapour, l'écurie McLaren sacrée championne du monde des constructeurs

George Russell a remporté ce dimanche le Grand Prix F1 de Singapour, en s'imposant devant Max Verstappen. L'écurie McLaren décroche le titre de champion du monde des constructeurs.

Au-dessus du lot. McLaren a remporté dimanche son deuxième sacre consécutif chez les constructeurs à l'issue du Grand Prix de Singapour en Formule 1 gagné par George Russell, tandis que le leader au championnat Oscar Piastri (McLaren) a fini au pied du podium.

McLaren célèbre son 10e titre constructeurs sur le podium de Singapour

A six courses de la fin de la saison, la firme britannique, équipée de moteur Mercedes, ne peut plus être rattrapée. Avec 27 unités supplémentaires au général pour un total de 650 points, elle a confirmé sa suprématie. L’écurie a signé sept doublés cette année.

Norris revient à 22 points de Piastri

Mais depuis la fin de l’été, l’écurie perd de sa domination. La preuve sur le tracé urbain de Marina Bay, jamais les deux monoplaces oranges n’ont été dans la bataille pour la victoire, promis à George Russell. Parti en pole position, le Britannique, vainqueur de sa deuxième course de la saison après celui du Canada, dominé de bout en bout le Grand Prix devant Max Verstappen, qui continue de grapiller au classement général.

RUSSELL S'IMPOSE À SINGAPOUR !



Derrière, Verstappen devance les deux McLaren



McLaren valide aujourd'hui son 10e titre constructeurs

Au championnat des pilotes, Oscar Piastri, quatrième du GP, voit revenir à 22 points son coéquipier Norris, deuxième du général. Verstappen reste troisième et compte 63 points de retard sur le leader.

Concernant les Ferrari, Charles Leclerc a fini sixième alors que Lewis Hamilton, septième, a finalement écopé de cinq secondes de pénalité et prend la huitième place derrière Fernando Alonso.

Pénalité pour Hamilton !



Victime de problèmes de freins, le Britannique a coupé les derniers virages en tentant de défendre sa 7e place face à Alonso.



Il passe donc derrière Alonso, 8e.

Du côté des Français, Isack Hadjar (Racing Bulls) échoue aux portes des points en terminant 11e après être parti 8e. Ses compatriotes Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine) ont fini respectivement 18e et 19e.