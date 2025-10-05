Formule 1 : pourquoi Lewis Hamilton a-t-il écopé d’une pénalité lors du Grand Prix de Singapour ?

Lewis Hamilton, pilote britannique de l’écurie Ferrari, a été pénalisé de cinq secondes à la fin du Grand Prix Formule 1 de Singapour ce dimanche.

Encore un week-end à oublier… Lewis Hamilton, qui a franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix de Formule 1 de Singapour à la septième place ce dimanche 5 octobre, a finalement été reconnu coupable d’avoir coupé le circuit à plusieurs reprises. Conséquence, il a écopé de cinq secondes pénalités et a terminé à la huitième place derrière Fernando Alonso.

Le pilote Aston Martin s'est d'ailleurs plaint des trajectoires du Britannique. «Je n'arrive pas à y croire, a lâché l’Espagnol dans sa radio. C'est prudent de rouler sans freins ? Ça devrait être une put… de septième place. C'est comme s'il était seul en piste. Hier, il n'a pas respecté le drapeau rouge (aux essais libres) et aujourd'hui, piste libre pour eux. C'est trop.» Il a donc été écouté.

Le septuple de champion du monde a reconnu avoir eu un problème mécanique sur sa Ferrari au niveau des freins.

«J'ai dû ralentir, les freins ne fonctionnaient plus, a-t-il expliqué. La pédale était bloquée au fond. Il n'y a quand même pas une pénalité dans un cas de force majeure comme celui-ci ?» Une explication qui n’a suffi à convaincre les commissaires.