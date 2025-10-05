Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

MMA : un combattant se casse le bras en plein combat

La scène s'est produite à Bratislava lors d'une soirée MMA. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Samedi soir en Slovaquie, un combattant de MMA s’est cassé le bras pendant son combat lors de l’événement Oktagon 77.

Des images qui font froid dans le dos. Ce samedi 4 octobre au soir à Bratislava (Slovaquie), Samuel Kristofic s’est complètement retourné le bras lors de son combat l’opposant à Jaime Cordero lors de l’Oktagon 77, un événement MMA.

Devant son public, Kristofic a été amené au sol par son adversaire et au moment de vouloir s’appuyer sur son bras gauche, celui-ci s’est disloqué.

Le Slovaque de 36 ans, qui compte 17 victoires pour 8 défaites), a dû déclarer forfait dès le premier round avec cette terrible blessure.

Alex Pereira a récupéré sa ceinture de champion des mi-lourds.
Sur le même sujet UFC 320 : le terrible TKO d’Alex Pereira dès le 1er round contre Magomed Ankalaev (vidéo) Lire

Évacué sur civière, il a été applaudi par le public et son adversaire.

MMASportVidéoSports de combat

À suivre aussi

Alex Pereira a récupéré sa ceinture de champion des mi-lourds.
UFC 320 : le terrible TKO d’Alex Pereira dès le 1er round contre Magomed Ankalaev (vidéo)
Boxe-MMA : Avant le combat Parnasse-Petitjean, focus sur les précédents Fury-Ngannou, Mayweather-McGregor et Ali-Inoki
Boxe : football, carrière, études… Tout savoir sur Franck Petitjean, l'adversaire de Salahdine Parnasse

Ailleurs sur le web

Dernières actualités