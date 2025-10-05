MMA : un combattant se casse le bras en plein combat

Samedi soir en Slovaquie, un combattant de MMA s’est cassé le bras pendant son combat lors de l’événement Oktagon 77.

Des images qui font froid dans le dos. Ce samedi 4 octobre au soir à Bratislava (Slovaquie), Samuel Kristofic s’est complètement retourné le bras lors de son combat l’opposant à Jaime Cordero lors de l’Oktagon 77, un événement MMA.

Quel finish de Novak à l'#Oktagon77 qui vient connecter son adversaire puis conclure le travail au sol 💥 pic.twitter.com/Q1EOdXzFIS — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) October 4, 2025

Devant son public, Kristofic a été amené au sol par son adversaire et au moment de vouloir s’appuyer sur son bras gauche, celui-ci s’est disloqué.

Le Slovaque de 36 ans, qui compte 17 victoires pour 8 défaites), a dû déclarer forfait dès le premier round avec cette terrible blessure.

Évacué sur civière, il a été applaudi par le public et son adversaire.