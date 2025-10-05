Toute l’actu en direct 24h/24
Moto : un jeune Italien entre la vie et la mort après une collision avec un autre pilote

L'accident est survenu sur le circuit du Mugello. L'accident est survenu sur le circuit du Mugello. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un jeune pilote de moto italien est actuellement entre la vie et la mort après avoir été percuté par un autre concurrent, ce week-end, sur le circuit du Mugello (Italie).

L’Italie prie pour l’un de ses espoirs. Un terrible accident est survenu, ce samedi, sur le circuit du Mugello, impliquant Paolo Conte (21 ans). Engagé lors d’une course du Championnat d’Italie de moto dans la catégorie SportBike, le jeune pilote a été percuté à très haute vitesse par un autre concurrent à la sortie d’un virage dans l’avant-dernier tour, a rapporté la Gazzetta dello Sport.

Les commissaires ont immédiatement agité le drapeau rouge pour permettre à Paolo Conte d’être pris en charge par les secours. Stabilisé et intubé sur la piste, il a été transporté en urgence par hélicoptère dans un hôpital de Florence, où il est actuellement hospitalisé dans un état critique.

Entre la vie et la mort, Paolo Conte, membre du team Chiodo Moto Racing, souffrirait notamment d’un important traumatisme crânien dans l’attente de passer des examens complémentaires.

