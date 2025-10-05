Toute l’actu en direct 24h/24
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe : le classement complet après la victoire du cheval pur-sang français Daryz

La course a été remportée par Mickaël Barzalona sur Daryz. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Le cheval pur-sang français Daryz, monté par Mickaël Barzalona, a remporté ce dimanche le Prix de l'Arc de Triomphe 2025, disputé sur l’Hippodrome de Longchamp, devenant le nouveau champion du monde du galop sur 2.400 mètres.

Une course qui va rester dans les annales. Le cheval pur-sang français Daryz âgé de trois ans et monté par Mickaël Barzalona s’est offert ce dimanche 5 octobre le Prix de l'Arc de Triomphe. Sous une légère pluie, la deuxième place est revenue à l'Irlandaise Minnie Hauk, favorite sur l'hippodrome de Longchamp.

Classement du Prix de l’Arc de Triomphe 2025

1. DARYZ / Mickaël Barzalona
2. MINNIE HAUK / Christophe Soumillon
3. SOSIE / Stéphane Pasquier
4. GIAVELLOTTO / Andrea Atzeni
5. BYZANTINE DREAM / Oisin Murphy
6. ARROW EAGLE / Ioritz Mendizabal
7. KALPANA / Colin Keane
8. LEFFARD / Cristian Demuro
9. QUISISANA / Alexis Pouchin
10. HOTAZHELL / Shane Foley
11. AVENTURE / Maxime Guyon
12. WHITE BEACH / Dylan Browne McMonagle
13. GEZORA / Tom Marquand
14. CROIX DU NORD / Yuichi Kitamura
15. CUALIFICAR / William Buick
16. ALOHI ALII / Christophe Patrice Lemaire
17. LOS ANGELES Alii / Wayne Lordan
 

