Tennis de table : combien Félix Lebrun va-t-il toucher après sa défaite en finale du Grand Smash de Pékin ?

Félix Lebrun a été battu, ce dimanche, en finale du Grand Smash de Pékin par le numéro 1 mondial chinois Wang Chuqin en quatre sets (7-11, 2-11, 5-11, 7-11).

Il n’a rien pu faire. Félix Lebrun s’est incliné, ce dimanche, en finale du Grand Smash de Pékin face au Chinois Wang Chuqin en quatre sets (7-11, 2-11, 5-11, 7-11). Dans une rencontre à sens unique, le jeune montpelliérain (19 ans) a subi la loi du numéro 1 mondial sans même pouvoir rivaliser, ni même faire illusion.

Mais ce lourd revers n’occulte en rien son parcours, lui qui est devenu le premier Français à atteindre la finale d’un Grand Smash depuis la création de la WTT en 2021. D’autant que sa performance dans la capitale chinoise, où il a notamment sorti le numéro 2 mondial Lin Shidong en demi-finale, va lui permettre d’intégrer le top 5 mondial, grâce aux 1.400 points récoltés, mais également d’empocher près de 68.000 euros. De son côté, Wang Chuqin, qui a conforté sa place en tête au sommet de la hiérarchie mondiale, va toucher la somme d’environ 115.000 euros promise au vainqueur.

Félix Lebrun est désormais attendus avec les Bleus en Croatie pour les Championnats d’Europe de tennis de table organisés à Zadar (12-19 octobre), où il tentera de conquérir son premier titre européen en simple tout défendant celui décroché en double, l’année dernière, avec son frère Alexis à Linz (Autriche).