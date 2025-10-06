Coupe du monde 2025 U20 : le calendrier et les résultats complets

La Coupe du monde de football U20 2025 se déroule jusqu’au 19 octobre au Chili. Voici le calendrier et les résultats complets de la compétition.
Samedi 27 septembre
Groupe A : Japon - Égypte : 2-0
Groupe A : Chili - Nouvelle-Zélande : 2-1
Groupe B : République de Corée - Ukraine : 1-2
Groupe B : Paraguay - Panamá : 3-2
Dimanche 28 septembre
Groupe C : Maroc - Espagne : 2-0
Groupe C : Brésil - Mexique : 2-2
Groupe D : Italie 1-0 Australie : 1-0
Groupe D : Cuba 1-3 Argentine : 1-3
Lundi 29 septembre
Groupe E : France - Afrique du Sud : 2-1
Groupe E : États-Unis - Nouvelle-Calédonie : 9-1
Groupe F : Norvège - Nigeria : 1-0
Groupe F : Colombie - Arabie saoudite : 1-0
Mardi 30 septembre
Groupe A : Égypte - Nouvelle-Zélande : 1-2
Groupe A : Chili - Japon : 0-2
Groupe B : Panamá - Ukraine : 1-1
Groupe B : République de Corée - Paraguay : 0-0
Mercredi 1er octobre
Groupe C : Espagne - Mexique : 2-2
Groupe C : Brésil - Maroc : 1-2
Groupe D : Italie - Cuba : 2-2
Groupe D : Argentine - Australie : 4-1
Jeudi 2 octobre
Groupe E : États-Unis - France : 3-0
Groupe E : Afrique du Sud - Nouvelle-Calédonie : 5-0
Groupe F : Colombie - Norvège : 0-0
Groupe F : Nigeria - Arabie saoudite : 3-2
Vendredi 3 octobre
Groupe B : Ukraine - Paraguay : 2-1
Groupe B : Panamá - République de Corée : 1-2
Groupe A : Égypte - Chili : 2-1
Groupe A : Nouvelle-Zélande - Japon : 0-3
Samedi 4 octobre
Groupe C : Espagne - Brésil : 1-0
Groupe C : Mexique - Maroc : 1-0
Groupe D : Australie - Cuba : 3-1
Groupe D : Argentine - Italie : 1-0
Dimanche 5 octobre
Groupe E : Afrique du Sud - États-Unis : 2-1
Groupe E : Nouvelle-Calédonie - France : 0-6
Groupe F : Arabie saoudite - Norvège : 1-1
Groupe F : Nigeria - Colombie : 1-1
Huitièmes de finale
Mardi 7 octobre
21h30 : Ukraine – Espagne
1h : Chili – Mexique (dans la nuit de mardi à mercredi)
Mercredi 8 octobre
21h30 : Argentine – Nigéria
21h30 : Colombie - Afrique du Sud
Jeudi 9 octobre
1h : Paraguay – Norvège
1h : Japon - France
Vendredi 10 octobre
21h30 : États-Unis - Italie
1h : Maroc - Corée du Sud