Coupe du monde 2025 U20 : le calendrier et les résultats complets

La Coupe du monde de football U20 2025 se déroule jusqu’au 19 octobre au Chili. Voici le calendrier et les résultats complets de la compétition.

Samedi 27 septembre

Groupe A : Japon - Égypte : 2-0
Groupe A : Chili - Nouvelle-Zélande : 2-1
Groupe B : République de Corée - Ukraine : 1-2
Groupe B : Paraguay - Panamá : 3-2

Dimanche 28 septembre

Groupe C : Maroc - Espagne : 2-0
Groupe C : Brésil - Mexique : 2-2
Groupe D : Italie 1-0 Australie : 1-0
Groupe D : Cuba 1-3 Argentine : 1-3

Lundi 29 septembre

Groupe E : France - Afrique du Sud : 2-1
Groupe E : États-Unis - Nouvelle-Calédonie : 9-1
Groupe F : Norvège - Nigeria : 1-0
Groupe F : Colombie - Arabie saoudite : 1-0

Mardi 30 septembre

Groupe A : Égypte - Nouvelle-Zélande : 1-2
Groupe A : Chili - Japon : 0-2
Groupe B : Panamá - Ukraine : 1-1
Groupe B : République de Corée - Paraguay : 0-0

Mercredi 1er octobre

Groupe C : Espagne - Mexique : 2-2
Groupe C : Brésil - Maroc : 1-2
Groupe D : Italie - Cuba : 2-2
Groupe D : Argentine - Australie : 4-1

Jeudi 2 octobre

Groupe E : États-Unis - France : 3-0
Groupe E : Afrique du Sud - Nouvelle-Calédonie : 5-0
Groupe F : Colombie - Norvège : 0-0
Groupe F : Nigeria - Arabie saoudite : 3-2

Vendredi 3 octobre

Groupe B : Ukraine - Paraguay : 2-1
Groupe B : Panamá - République de Corée : 1-2
Groupe A : Égypte - Chili : 2-1
Groupe A : Nouvelle-Zélande - Japon : 0-3

Samedi 4 octobre

Groupe C : Espagne - Brésil : 1-0
Groupe C : Mexique - Maroc : 1-0
Groupe D : Australie - Cuba : 3-1
Groupe D : Argentine - Italie : 1-0

Dimanche 5 octobre

Groupe E : Afrique du Sud - États-Unis : 2-1
Groupe E : Nouvelle-Calédonie - France : 0-6
Groupe F : Arabie saoudite - Norvège : 1-1
Groupe F : Nigeria - Colombie : 1-1

Huitièmes de finale

Mardi 7 octobre 

21h30 : Ukraine – Espagne 
1h : Chili – Mexique (dans la nuit de mardi à mercredi)

Mercredi 8 octobre

21h30 : Argentine – Nigéria
21h30 : Colombie - Afrique du Sud

Jeudi 9 octobre

1h : Paraguay – Norvège
1h : Japon - France

Vendredi 10 octobre

21h30 : États-Unis - Italie
1h : Maroc - Corée du Sud

