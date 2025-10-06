Espagne : un footballeur a rejoué après avoir été guéri deux fois d’un cancer du sang

Le capitaine de Las Palmas (2ème division espagnole) a rejoué dimanche pour la première fois depuis sa double guérison d’un cancer du sang.

Une image très touchante. Kirian Rodriguez, milieu de terrain et capitaine du club espagnol de Las Palmas a retrouvé les terrains de football ce dimanche en entrant en jeu à la 76e minute de jeu lors de la victoire contre Cadiz (1-0). Il a été acclamé par le public.

Después de tanto tiempo, volvió a sentir lo que solo aquí se vive. 🥹 El regreso más esperado, en casa y con nuestra gente. 💛 KIRIAN RODRÍGUEZ 💙#LasPalmasCádiz#SeremosMásUnión#LaUniónHaceLasPalmas@LaLiga2@LaLigapic.twitter.com/GcVfo6nj9x — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 5, 2025

Âgé de 29 ans, celui qui avait souffert de la maladie à l’été 2022 avant de faire un premier retour, avait annoncé une rechute en février dernier.

«Quand on connaît la hâte qu'il avait de rejouer, on ne peut que se sentir ému, a confié son entraîneur Luis Garcia après la rencontre. C'est un luxe de le voir sur le terrain de jeu, danser avec le ballon.»

Et pour ce retour du joueur formé au club, son équipe s’est imposée avec un but de Sergio Bracia à la 84e.