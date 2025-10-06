Football : fatigue des joueurs, Azerbaïdjan, Kylian Mbappé… Ce qu’il faut retenir de la conférence de Didier Deschamps

Lundi devant la presse, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, a évoqué plusieurs sujets comme la blessure de Kylian Mbappé, le match à venir contre l'Azerbaïdjan ou encore la fatigue des joueurs.

Kylian Mbappé est-il blessé ?

«Il y a toujours des blessures avant la liste, il peut y en avoir après. Je n'ai pas d'information supplémentaire à l'heure actuelle. Le point sera fait peu importe le joueur et le club après leur arrivée (...) Kylian est là, il a eu un petit souci qui n'est pas rédhibitoire sinon il ne serait pas là aujourd'hui.»

Le match contre l’Azerbaïdjan

«J'ai bien conscience que vous pensez qu'on va gagner le match. Mais ce n'est pas les prendre à la légère. Évidemment qu'on les oblige, à défendre c'est fort probable. Ces trois points sont aussi importants que les six pris en septembre. (…) Je m'appuie sur des cadres techniques de la DTN, qui analysent l’équipe avec beaucoup de passion, de détail. Le but est d'avoir le maximum d'informations sur le plan collectif et individuel. Leur matchs sont visionnés (...) Cela fait partie du haut niveau d'avoir ce respect, cette humilité.»

Les critiques envers Lucas Chevalier

«C'était déjà le cas au mois de septembre. Il a fait de très belles choses à Lille et il le sait aussi. C'est un jeune gardien. Évidemment qu'avec l'exposition médiatique à Paris, les moindres détails ou erreurs prendront beaucoup plus de résonance.»

Le niveau d’Adrien Rabiot

«Adrien Rabiot a enchaîné les matchs, plutôt bien, voire très bien, avec son club. Il est dans de meilleures conditions. Je n'attends rien de particulier par rapport à ce qu'il faisait avec nous, mise à part cette parenthèse de septembre qui était particulière. Il joue dans un système différent à Milan, mais il sait ce que j'attends de lui. Il sera concerné lui aussi. Sur le plan athlétique, avoir enchaîné les matchs, ce n'est que mieux pour nous.»

La fatigue des joueurs

«Le constat, c'est que pour la grande majorité, ils arrivent fatigués. Ils arrivent d'une semaine à trois matchs. Je serai amené à plus répartir le temps de jeu qu'en septembre. Ils sont tous aptes à jouer.»