Football : un international algérien bientôt jugé à cause de ses deux chiens

Saïd Benrahma a été transféré l'été dernier de Lyon à Neom en Arabie saoudite. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

International algérien, le footballeur Saïd Benrahma est poursuivi devant la justice anglaise après une attaque de ses chiens sur un homme en 2023.

Bientôt devant le tribunal ? Saïd Benrahma, ancien attaquant de West Ham et de l'Olympique lyonnais, actuellement à Neom en Arabie Saoudite, est sous le coup de deux chefs d’accusation dont possession de chiens dangereux et hors de contrôle.

En juillet 2023, ses deux American Bully auraient attaqué et blessé un passant à Londres, a rapporté le Sun. D’après le média britannique, l’international algérien (30 ans) risquerait une amende, une peine de prison voire une interdiction de posséder un chien. Les animaux pourraient même être euthanasiés

Les avocats du joueur contestent les accusations. Le magistrat a accepté que l’affaire soit jugée devant le tribunal correctionnel plutôt qu’une cour criminelle. Il devrait passer devant les juges dans les prochains jours.

FootballAlgérieChien

