Football : un joueur de Schalke 04 sauve un adversaire qui avalait sa langue après un violent choc

Un joueur de Schalke 04 a sauvé un adversaire qui avait perdu connaissance et avalait sa langue après un violent choc, ce week-end, lors d’un match de Bundesliga 2 en Allemagne.

Une intervention héroïque. Nikola Katic, joueur de Schalke 04, a porté secours à un adversaire de l’Arminia Bielefeld qui avalait sa langue après un violent choc, dimanche, lors d’une rencontre de Bundesliga 2 en Allemagne. La scène s’est déroulée sur la pelouse de la Schüco Arena de Bielefeld à vingt minutes du coup de sifflet final.

Schalkes #Katic reagiert blitzschnell, bringt Bielefelds #Grodowski, der nach einem Zusammenprall mit dem Torhüter bewusstlos am Boden liegt, in eine stabile Seitenlage und zieht ihm die Zunge aus dem Hals. pic.twitter.com/jJ1mV7ticS — Paul Flocke (@FlockePaul) October 6, 2025

Alors que Schalke 04 menait au score (1-2), son gardien Loris Karius a effectué une sortie aérienne avec ses deux poings dans sa surface de réparation, mais il a heurté Joel Grodowski, qui s’est écroulé immobile sur le terrain après ce rugueux contact. Nikola Katic s’est alors immédiatement précipité vers l’attaquant complètement sonné pour le placer en position latérale de sécurité et lui retirer la langue de sa gorge. Un geste qui a permis d’éviter un terrible drame.

«Il y a des choses bien plus importantes que le football. Je devais réagir ainsi», a confié le défenseur bosnien, dans des propos rapportés par Bild. «Cela avait l'air assez fou. Nikola a bien réagi», a déclaré son entraîneur Miron Muslic, cité par Sky Sport.

Joel Grodowski a lui fini par se relever et était même prêt à poursuivre la rencontre. Mais son entraîneur a joué la sécurité et a remplacé son attaquant. « Il va bien. (…) Nous n’avons pris aucun risque. Les médecins ont immédiatement déclaré qu'il ne pouvait pas continuer», a indiqué le coach de l’Arminia Bielefeld. Au final, plus de peur que de mal.