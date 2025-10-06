Golf : un joueur frappe un coup les pieds dans l’eau et juste devant un alligator (vidéo)

L’Américain Vince Whaley a dû jouer un coup les pieds dans l’eau et à quelques mètres seulement d’un alligator, ce week-end, lors d'un tournoi de golf.

Un coup pour le moins improbable. Vince Whaley (30 ans) a participé, ce week-end, au Sanderson Farms Championship. Et, lors du dernier tour, il s’est retrouvé dans une situation cocasse. Au trou n°11 (par 5), l’Américain a été contraint de jouer sa balle les pieds dans l’eau et à quelques mètres seulement d’un alligator dont la tête dépassait.

Play it as it lies 🐊



Vince Whaley played this shot from the lake ... just a few feet away from a gator @Sanderson_Champ! pic.twitter.com/iK3NaSEdiZ — PGA TOUR (@PGATOUR) October 5, 2025

Loin d’être apeuré, mais pas tout à fait rassuré, Vince Whaley a retroussé son pantalon et s’est exécuté, sa balle terminant juste à l’entrée du green. Et il est finalement parvenu à réaliser le par (5 coups). «J’ai sauvé le par et mes deux mains... désolé, Chubbs !», s’est-il amusé dans une publication sur son compte Instagram.

Grâce à une carte de 67, Vince Whaley s’est classé à la 3e place finale du tournoi, signant son 3e top 10 de la saison. Et ce résultat lui a permis d’intégrer le top 100 du classement de la FedEx passant de la 102e à la 84e place.