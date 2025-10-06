Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

MMA : Donald Trump officialise la date de la soirée UFC à la Maison Blanche en 2026

Donald Trump est un grand fan de sports de combat. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Donald Trump a officialisé, dans la nuit de dimanche à lundi, l’organisation d’une soirée de MMA à la Maison Blanche le 14 juin 2026, le jour de son 80e anniversaire.

Un joli cadeau. Le président des Etats-Unis a annoncé dimanche l’organisation d'un combat de MMA à la Maison Blanche le 14 juin prochain, jour de son 80e anniversaire. «Le 14 juin de l'année prochaine, nous aurons un grand combat de l'UFC (principale ligue de MMA dans le monde, ndlr) à la Maison Blanche, directement à la Maison Blanche, sur le terrain de la Maison Blanche», a-t-il indiqué lors d’un discours à Norfolk (Virginie) pour le 250e anniversaire de la Marine américaine.

Dana White, proche de Donald Trump et grand patron de l’organisation américaine de MMA, avait déjà annoncé en août dernier la tenue d'une soirée MMA à la Maison Blanche à l'occasion du 250e anniversaire des Etats-Unis. La date prévue initialement était le 4 juillet, jour de la fête nationale aux Etats-Unis.

Dans sa carrière entre show-business et politique, Donald Trump est souvent apparu en compagnie de boxeurs comme Mike Tyson ou de catcheurs comme Hulk Hogan, décédé le 24 juillet dernier. Depuis qu'il est redevenu président, il assiste régulièrement aux combats de l'UFC, une passion qui date d'avant son retour à la Maison Blanche.

Sur le même sujet MMA : l’UFC dévoile les images de la future soirée à la Maison Blanche Lire

Pour le moment, aucun nom n'a été officialisé pour cette soirée mais plusieurs combattants de renom ont clamé leur envie d'être présents comme l'Irlandais Conor McGregor ou encore l'Américain Jon Jones. Dimanche, c'est le Brésilien Alex Pereira qui a indiqué qu'il se verrait bien être de la fête.

UFCMMADonald TrumpSport

À suivre aussi

Alex Pereira a récupéré sa ceinture de champion des mi-lourds.
UFC 320 : le terrible TKO d’Alex Pereira dès le 1er round contre Magomed Ankalaev (vidéo)
Boxe : une légende de l’UFC mise KO par un homme en costume en plein combat (vidéo)
Avec son KO expéditif, Carlos Ulberg a décroché une 9e victoire consécutive.
UFC fight night 260 : le terrible KO infligé par Carlos Ulberg dès le 1er round

Ailleurs sur le web

Dernières actualités