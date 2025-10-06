MMA : Donald Trump officialise la date de la soirée UFC à la Maison Blanche en 2026

Donald Trump a officialisé, dans la nuit de dimanche à lundi, l’organisation d’une soirée de MMA à la Maison Blanche le 14 juin 2026, le jour de son 80e anniversaire.

Un joli cadeau. Le président des Etats-Unis a annoncé dimanche l’organisation d'un combat de MMA à la Maison Blanche le 14 juin prochain, jour de son 80e anniversaire. «Le 14 juin de l'année prochaine, nous aurons un grand combat de l'UFC (principale ligue de MMA dans le monde, ndlr) à la Maison Blanche, directement à la Maison Blanche, sur le terrain de la Maison Blanche», a-t-il indiqué lors d’un discours à Norfolk (Virginie) pour le 250e anniversaire de la Marine américaine.

Dana White, proche de Donald Trump et grand patron de l’organisation américaine de MMA, avait déjà annoncé en août dernier la tenue d'une soirée MMA à la Maison Blanche à l'occasion du 250e anniversaire des Etats-Unis. La date prévue initialement était le 4 juillet, jour de la fête nationale aux Etats-Unis.

“And on June 14th next year, we're going to have a big UFC fight at the White House, right at the White House on the grounds of the White House.”



President Trump announced the date for the upcoming UFC fight at the White House. It will take place on June 14, 2026.



Dans sa carrière entre show-business et politique, Donald Trump est souvent apparu en compagnie de boxeurs comme Mike Tyson ou de catcheurs comme Hulk Hogan, décédé le 24 juillet dernier. Depuis qu'il est redevenu président, il assiste régulièrement aux combats de l'UFC, une passion qui date d'avant son retour à la Maison Blanche.

Pour le moment, aucun nom n'a été officialisé pour cette soirée mais plusieurs combattants de renom ont clamé leur envie d'être présents comme l'Irlandais Conor McGregor ou encore l'Américain Jon Jones. Dimanche, c'est le Brésilien Alex Pereira qui a indiqué qu'il se verrait bien être de la fête.