Nuit du rugby 2025 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La 21ème édition de la Nuit du Rugby a lieu ce lundi à l’Olympia. La cérémonie sera à à suivre en direct et en clair sur CANAL+ à partir de 19h30.

La fête du rugby français. La cérémonie de la 21ème édition de la Nuit du Rugby se déroule à Paris ce lundi 6 octobre et sera évidemment à suivre sur les antennes de CANAL+. Elle sera présentée par Astrid Bard et Guilhem Garrigues.

Cette soirée qui mettra en lumière les performances de la saison 2024-2025, les talents du rugby, et l’engagement de l’ensemble des acteurs du championnat, sera également l’occasion de célébrer deux anniversaires majeurs : les 20 ans du Top 14 sous sa forme actuelle, et les 30 ans de diffusion du rugby sur CANAL+, partenaire historique du rugby professionnel.

Au cours de la soirée, 13 prix seront remis, dont deux nouveaux prix consacrés aux rugby féminin : la Meilleure Joueuse de l’In Extenso Supersevens et la Meilleure Joueuse Elite 1. Teddy Riner, parrain et remettra des trophées lors de cette édition.

Programme TV

Nuit du Rugby 2025

Lundi 6 octobre

19h30 sur CANAL+