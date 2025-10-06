Toute l’actu en direct 24h/24
Nuit du rugby 2025 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La soirée se déroulera à l'Olympia de Paris. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La 21ème édition de la Nuit du Rugby a lieu ce lundi à l’Olympia. La cérémonie sera à à suivre en direct et en clair sur CANAL+ à partir de 19h30.

La fête du rugby français. La cérémonie de la 21ème édition de la Nuit du Rugby se déroule à Paris ce lundi 6 octobre et sera évidemment à suivre sur les antennes de CANAL+. Elle sera présentée par Astrid Bard et Guilhem Garrigues.

Cette soirée qui mettra en lumière les performances de la saison 2024-2025, les talents du rugby, et l’engagement de l’ensemble des acteurs du championnat, sera également l’occasion de célébrer deux anniversaires majeurs : les 20 ans du Top 14 sous sa forme actuelle, et les 30 ans de diffusion du rugby sur CANAL+, partenaire historique du rugby professionnel.

Au cours de la soirée, 13 prix seront remis, dont deux nouveaux prix consacrés aux rugby féminin : la Meilleure Joueuse de l’In Extenso Supersevens et la Meilleure Joueuse Elite 1. Teddy Riner, parrain et remettra des trophées lors de cette édition.

Thomas Ramos est nommé pour le titre de meilleur joueur de Top 14 et de meilleur international français.
