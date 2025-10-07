CAN 2025 : le patron de la CAF «confiant» malgré les manifestations au Maroc

Lundi, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, s’est dit «absolument confiant» quant à la tenue de CAN 2025 au Maroc malgré les manifestations actuelles.

Il a tenu à rassurer. Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, s’est montré «absolument confiant» sur la tenue de la Coupe d'Afrique des nations, qui doit se dérouler en fin d'année au Maroc, alors que depuis plus d'une semaine de manifestations quotidiennes ont lieu contre le gouvernement.

En marge de la 47ᵉ Assemblée générale de l’instance africaine de football à Kinshasa (RD Congo), Patrice Motsepe s'est montré rassurant devant son auditoire, dont Gianni Infantino, président de la FIFA : «Nous (la CAF) sommes absolument convaincus que la CAN se déroulera comme prévu. Le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B et le Maroc est le plan C.»

«La CAN la plus réussie de l'histoire»

«La CAF coopérera et travaillera avec le gouvernement et tous les citoyens marocains pour organiser la CAN la plus réussie de l'histoire», a ajouté l'homme d'affaires milliardaire sud-africain.

Depuis une dizaine de jours, les jeunes Marocains, sous le collectif «GenZ 212», sont descendus dans la rue afin de réclamer de meilleurs services publics de santé et d'éducation mais également la fin de la corruption et un changement de gouvernement.

Du côté sportif, le royaume accueillera sa deuxième Coupe d'Afrique des nations après celle de 1988.