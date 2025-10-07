Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : l’incroyable bolide acheté par Zlatan Ibrahimovic pour son anniversaire (photo)

Zlatan Ibrahimovic a fêté ses 44 ans le 3 octobre dernier. Zlatan Ibrahimovic a fêté ses 44 ans le 3 octobre dernier. [Pascal Della Zuana/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’ancien attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic s’est offert une magnifique Ferrari F80, estimée à près de 5 millions d’euros, pour son 44e anniversaire. 

C’est devenu presque une tradition pour l’ancien attaquant suédois. Comme chaque année pour son anniversaire, Zlatan Ibrahimovic, qui vient de fêter ses 44 ans (3 octobre), s’est offert un très beau cadeau avec un magnifique bolide. Le joueur passé par l’Ajax Amsterdam, l’Inter Milan, l’AC Milan, Barcelone ou encore le PSG a fait l’acquisition d’une Ferrari F80 en configuration full black.

Limitée à moins de 800 exemplaires, cette hypercar de la marque au cheval cabré est estimée à près de 5 millions d’euros. Elle est dotée d’un moteur hybride V6 3 litres biturbo, combiné à trois moteurs électriques, délivrant 1.200 chevaux. Elle passe de 0 à 100 km/h en à peine 2,1 secondes et sa vitesse de pointe est 350 km/h. Un véritable petit bijou venu garnir un garage très rutilent et marqué «Ferrari».

Sur le même sujet «J’aime l’adrénaline du taekwondo» : Zlatan Ibrahimovic aurait aimé faire les JO 2024 dans cette discipline Lire

Zlatan Ibrahimovic a en sa possession une LaFerrari, une Monza SP2, une Daytona SP3, une SF90 Spider ou encore une SF90 XX Spider. De quoi faire des jaloux. Et c’est sûrement loin d’être fini. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine et ses 45 ans.

FootballFerrariZlatan IbrahimovicVoitureAnniversaire

À suivre aussi

Football : un international algérien bientôt jugé à cause de ses deux chiens
Football : un joueur de Schalke 04 sauve un adversaire qui avalait sa langue après un violent choc
Football : un ancien international mexicain arrêté pour agressions sexuelles sur mineure

Ailleurs sur le web

Dernières actualités