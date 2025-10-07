Football : l’incroyable bolide acheté par Zlatan Ibrahimovic pour son anniversaire (photo)

L’ancien attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic s’est offert une magnifique Ferrari F80, estimée à près de 5 millions d’euros, pour son 44e anniversaire.

C’est devenu presque une tradition pour l’ancien attaquant suédois. Comme chaque année pour son anniversaire, Zlatan Ibrahimovic, qui vient de fêter ses 44 ans (3 octobre), s’est offert un très beau cadeau avec un magnifique bolide. Le joueur passé par l’Ajax Amsterdam, l’Inter Milan, l’AC Milan, Barcelone ou encore le PSG a fait l’acquisition d’une Ferrari F80 en configuration full black.

Limitée à moins de 800 exemplaires, cette hypercar de la marque au cheval cabré est estimée à près de 5 millions d’euros. Elle est dotée d’un moteur hybride V6 3 litres biturbo, combiné à trois moteurs électriques, délivrant 1.200 chevaux. Elle passe de 0 à 100 km/h en à peine 2,1 secondes et sa vitesse de pointe est 350 km/h. Un véritable petit bijou venu garnir un garage très rutilent et marqué «Ferrari».

Zlatan Ibrahimovic a en sa possession une LaFerrari, une Monza SP2, une Daytona SP3, une SF90 Spider ou encore une SF90 XX Spider. De quoi faire des jaloux. Et c’est sûrement loin d’être fini. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine et ses 45 ans.